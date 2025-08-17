Запомните, чего 17 августа категорически нельзя делать.

Сегодняшний день полон необычных народных примет и занимательных традиций. Мы собрали самые интересные факты о том, какой сегодня праздник наступает на планете и в нашей стране, какие есть украинские обычаи и кто из знаменитостей родился 17 августа.

Какой сегодня праздник в мире

Необычное торжество отмечается любителями кошек - Всемирный день черного кота. Цель этой инициативы - борьбы с предрассудками и стереотипы. Такие животные традиционно считаются "нечистыми", хотя на самом деле ничем не хуже других.

Также известны такие международные праздники сегодня, как День картошки, День секонд-хенда и День заварного крема.

Среди именинников сегодняшней наибольшую мировую славу получили математик Пьер Ферма, польский король Ян III Собеский, киноактеры Роберт Де Ниро и Шон Пенн, футболист Тьерри Анри.

Какой сегодня праздник церковный

Мученики Мирон Пресвитер, Павел, Юлиания и иконописец Алапий Печерский чествуются современной православной церковью в эту дату. В старом стиле это был день памяти мученицы Евдокии Рымлянины.

Какой сегодня праздник в Украине

17 августа появилось на свет четверо выдающихся украинских деятелей - художник Виктор Малинка, политик Игорь Смешко, певец Андрей Кузьменко ("Кузьма Скрябин") и актриса Таисса Фармига.

В перечне официальных праздничных дат какой-либо праздник сегодня отсутствует.

Что сегодня за праздник в народе

Прошлые поколения составляли погодные приметы на каждый день года, и о сегодняшнем есть такие:

если дождит, то уродятся рожь и пшеница;

какая погода в этот день, таким будет ноябрь;

темные тучи сулят затяжное ненастье;

если уже улетели аисты, ожидается ранняя осень.

В давние времена в праздник сегодня в Украине было принято помогать по хозяйству нуждающимся, сиротам и вдовам. Отсюда пошло народное название дня - Вдовиные помочи. Также желательно проявить заботу о близких, примириться о не отказывать в просьбах о помощи. Доброе отношение обязательно вернется вдвойне.

У крестьян было принято начинать 17 августа посев озимых культур и уборку зерна. Сено старались собрать до того, как начнутся дожди.

Зная, какой сегодня церковный праздник, можно помолиться святому Алапию о помощи в противостоянии греховным искушениям.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом сегодня ругань, оскорбления, зависть, месть, злоупотребление алкоголем. Не стоит обсуждать сплетни и давать обещания, которые не сможете выполнить. Также существует поверье, что 17 августа - праздник, неудачный для похода на кладбище и поминание близких.

