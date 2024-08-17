В следующем году расходы сократят вдвое, а затем и в десять раз.

Со следующего года Германия сократит объемы военной помощи Украине вдвое, а с 2027 - в десять раз. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Отмечается, что правительство Германии ввело жесткие меры бюджетной экономии. Те военные средства, которые уже были утверждены, будут доставляться в Украину, но любые дополнительные заявки от Министерства обороны утверждать не будут. Якобы это была просьба непосредственно канцлера Олафа Шольца.

Таким образом за текущий год Германия потратит на помощь Украине 7,48 или 8 миллиардов евро (в зависимости от метода подсчета). Максимальный запланированный лимит расходов на 2025 год - 4 миллиарда. На 2026 год запланировано лишь 3 миллиарда, а на 2027 и 2028 годы - по полмиллиарда. Собеседник в федеральном правительстве сказал, что Берлин дошел до точки, когда Германия больше не может давать Украине никаких обещаний: "Конец события. Кастрюля пуста".

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Однако Министерство финансов утверждает, что ситуация совсем не такая, какой выглядит. В письме министра финансов Линднера от 5 августа, направленного FAZ, сказано, что внезапного сокращения фактической помощи Украине не будет. Просто в будущем деньги на вооружение Украины будут поступать не из федерального бюджета Германии, а из замороженных активов российского центробанка. Союзники Украины заморозили около 300 миллиардов долларов российских активов и недавно решили использовать доходы от этих активов для финансирования кредита Киеву на 50 миллиардов долларов. Теперь Линднер рассчитывает, что за эти деньги Украина "покроет значительную часть своих военных потребностей".

Однако FAZ отмечает, что решение стран G7 об использовании российских активов на самом деле еще далеко от выполнения на практике и является юридически спорным. Продолжаются международные переговоры, и никто из немецких политиков, с которыми говорили журналисты FAZ, не знает, сколько пройдет времени, пока эти деньги наконец пойдут на вооружение для Украины.

Журналисты отмечают, что канцелярия Шольца полна "большого оптимизма" относительно новой схемы финансирования военных нужд Украины, но в специализированных отделах правительства и парламента наоборот царит такой же большой скептицизм.

Украина уже ощутила сокращение поставок

"На данный момент более чем сомнительно, можно ли использовать российские деньги в будущем. Но то, что заморозка выплат [из бюджета ФРГ] начнет действовать, это точно. Его последствия уже ощущаются", - пишет газета.

Один источник сообщает, что из-за изменения подхода в финансировании потребностей Украины поставку уже имеющейся системы противовоздушной обороны IRIS-T недавно не удалось профинансировать. Производитель, компания Diehl Defense, предложила осуществить поставку сразу после российского удара по детской больнице "Охматдет", поскольку другой покупатель был готов отказаться от этого ЗРК в пользу Украины. Однако немецкое правительство не выделило деньги на эту поставку - вопреки воле министра обороны Бориса Писториуса.

По данным FAZ, нехватка финансирования уже сказывается на ситуации в зоне боевых действий. Некоторые немецкие пушки на фронте имеют так мало запасных частей и боеприпасов, что могут стрелять только три-четыре снаряда в день. Отдельные экземпляры гаубиц и танков Leopard 1A5 неоднократно были "каннибализированы", то есть использованы как доноры запчастей, из-за отсутствия новых поставок запчастей из Германии.

В правящей коалиции и в немецкой оппозиции критикуют это прекращение финансирования Украины. Инго Гедехенс из депутатской группы ХДС говорит, что Шольц и его депутаты "устроили беспрецедентное зрелище лицемерия". С одной стороны, канцлер неоднократно обещает "при необходимости поддерживать Украину оружием". С другой стороны, теперь он хочет быть "канцлером мира".

Депутат Шварц из коалиционной партии СДПГ опасается ужасных внешнеполитических последствий этого решения. Многомесячная задержка американской помощи прошлой зимой и весной уже нанесла серьезный ущерб Украине.

"Если Германия, как второй по величине донор, сейчас возьмет паузу, Украине будет трудно", - говорит он.

Если Украина проиграет войну, то, по украинским оценкам, до 15 миллионов украинцев станут беженцами. "Сколько приедет в Германию? В конце концов произойдет то, к чему Путин стремился годами: Германия и Европа будут дестабилизированы", - говорит Шварц.

Военная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, недавно американские СМИ сообщили, что Байден якобы "открыт" для идеи отправки крылатых ракет большой дальности в Украину. По данным Politico, Пентагон уже работает над модификациями, чтобы позволить Украине запускать оружие со своих истребителей.

Также мы рассказывали, что на фоне операции в Курской области Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи по безопасности для Украины на сумму около 125 миллионов долларов. Пакет будет включать противовоздушные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм и другое оружие и военное оборудование.

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