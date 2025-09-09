Это единственный чиновник, который работал во всех правительствах Макрона с момента его избрания в 2017 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил министра вооруженных сил Себастьена Лекорню своим новым премьер-министром после отставки правительства Франсуа Байру в понедельник, 9 сентября. Об этом сообщает Le Monde.

39-летний Лекорню является единственным министром, который работал во всех правительствах Макрона с момента избрания на первый президентский срок в 2017 году. Теперь он должен наладить отношения с оппозицией, чтобы его правительство могло согласовать бюджет и решить проблему долгового кризиса во Франции.

Себастьен Лекорню – политический путь нового премьера Франции

Новый премьер-министр происходит из правого политического лагеря. В 2008 году он был кандидатом от партии UMP на муниципальных выборах в Верноне. В 2014 году Лекорню стал мэром Вернона, а уже в 2015 году – возглавил Департаментский совет Эру.

Видео дня

Со временем он присоединился к президентской кампании в той же партии как заместитель руководителя команды Франсуа Фийона. В первом правительстве после победы Макрона на выборах Лекорню был назначен государственным секретарем. Впоследствии его исключили из Республиканской партии, после чего он присоединился к президентской партии "Республика в движении".

За время политической карьеры Лекорню успел поработать на таких должностях:

государственный секретарь при министре экологической и солидарной трансформации (2017-2018);

министр по делам местных общин во втором правительстве Эдуара Филиппа (2018-2020);

министр по делам заморских территорий в правительстве Жана Кастекса (2020-2022);

министр вооруженных сил (2022-2025).

Стоит отметить, что Лекорню также последовательно поддерживал Украину в ее борьбе с российской агрессией. На посту министра вооруженных сил он посещал нашу страну, а также заявлял, что Франция готова делиться с Украиной своими разведывательными данными после того, как такой обмен приостановил Вашингтон.

Политический кризис во Франции

Напомним, в понедельник, 8 сентября, все правительство Франции было отправлено в отставку. Премьер-министру Франсуа Байру был объявлен вотум недоверия. Против него проголосовали 364 законодателя. И это число значительно превысило порог в 280 голосов, необходимый для отставки правительства.

В целом правительство Байру проработало 9 месяцев. СМИ называли Лекорню потенциальным кандидатом на должность нового премьера.

В то же время отмечалось, что перспектива отставки Байру еще до голосования вызвала призывы об отставке Макрона. Сам президент обещал доработать свой срок до конца. Следующие выборы президента Франции должны состояться в 2027 году.

Вас также могут заинтересовать новости: