Известно, что Эдуар Филипп был премьером во время первого срока нынешнего президента Франции.

Один из важнейших союзников президента Франции Эммануэля Макрона призвал главу государства уйти в отставку и назначить новые президентские выборы, чтобы положить конец политическому кризису в стране. Об этом пишет Financial Times.

Бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп подчеркнул, что нужно перенести президентские выборы, которые запланированы на 2027 год.

"Франция должна выйти упорядоченным и достойным образом из политического кризиса, который вредит стране. Еще 18 месяцев такого положения вещей - это слишком долго", - заявил он в эфире RTL.

Видео дня

В FT напомнили, что Филипп был премьером во время первого срока Макрона и считается главным кандидатом на пост президента от центристского блока, однако в опросах он значительно отстает от ультраправой партии "Национальное объединение".

По словам Эдуара, существует "страшный риск", что новые парламентские выборы не приведут к большинству, из-за чего политический кризис в стране будет продолжаться.

Также политик призвал Макрона назначить премьер-министра, который способен выполнять повседневные дела, однако заранее сообщить, что он проведет досрочные президентские выборы, как только будет согласован бюджет на следующий год.

В то же время бывший премьер-министр страны Габриэль Атталь во время второго срока Макрона тоже отдалился от французского лидера.

"Я больше не понимаю решений президента", - отметил он на канале TF1.

Политическая ситуация во Франции - последние новости

Как писал УНИАН, премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку на следующий день после представления правительства. Президент Эммануэль Макрон принял такое решение политика.

В свою очередь лидер оппозиции, председатель Национального объединения Джордан Барделла подчеркнул, что "без возвращения к выборам и без роспуска Национального собрания не может быть восстановленной стабильности".

Также Politico писало, что после того, как французское правительство рухнуло, это ослабило Европу и Украину. В частности европейский дипломат подчеркнул, что Франция слишком велика, чтобы упасть, поэтому эта бесконечная политическая нестабильность ставит под угрозу всю еврозону.

"ЕС невыгодно, если одно из крупнейших государств-членов находится в состоянии хаоса, особенно в нынешней ситуации с безопасностью", - добавил один из европейских чиновников.

Вас также могут заинтересовать новости: