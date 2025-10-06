Макрон принял отставку Лекорню.

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню ушел в отставку, не пробыв на посту даже месяца. Об этом пишет Le Mond.

Отмечается, что президент Эммануэль Макрон принял его отставку.

Отставка Лекорню состоялась всего через несколько часов после того, как он представил свой Кабинет министров. Он был седьмым премьер-министром Макрона.

Лидер оппозиции, председатель Национального объединения Джордан Барделла заявил, что "без возвращения к выборам и без роспуска Национального собрания не может быть восстановленной стабильности".

Во Франции – политический кризис

Как сообщал ранее УНИАН, 8 сентября во Франции все правительство премьер-министра Франсуа Байру было отправлено в отставку. Это произошло после того, как он попытался продвинуть непопулярный план экономии в размере 44 млрд евро, включавший отмену двух государственных праздников и замораживание государственных расходов. Отставка правительства погрузила страну в новый политический кризис. Правительство Байру проработало 9 месяцев.

Уже на следующий день Макрон назначил нового премьер-министра - Себастьяна Лекорню. До этого он возглавлял Министерство обороны. 39-летний Лекорню был единственным министром, работавшим во всех правительствах Макрона с момента его избрания на первый президентский срок в 2017 году.

