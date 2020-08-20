Санкциям ЕС против Беларуси могут и не дать "зеленый свет" - журналист

Санкции будут заключаться в запрете на поездки и замораживание активов на территории Евросоюза.

Европейские санкции против белорусских чиновников за разгон протестов оказались под угрозой.

Небольшое опасения по этому поводу высказал в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

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«Есть небольшое опасение по поводу того, что Греция и/или Кипр могут не дать окончательный «зеленый свет» санкциям против Беларуси, пока ЕС не даст «зеленый свет» санкциям в отношении Турции», - написал он.

Лидеры стран-членов Европейского Союза 19 августа согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим.

"Была единогласная поддержка работы ЕС над санкциями против ответственных за происходящее. Это будут целенаправленные санкции против конкретных лиц, без ущерба для народа Беларуси. Европейская комиссия готова поддержать это, и список людей, внесенных для санкций, должен быть принят как можно быстрее", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Санкции против Беларуси: что известно

Санкции против Беларуси в узком варианте будут применены лишь в отношении некоторых должностных лиц белорусского ЦИК и сил безопасности. В более широком варианте речь идет о наложении санкций на государственных чиновников, в частности министра внутренних дел.

Санкции будут заключаться в запрете на поездки и замораживание активов на территории Евросоюза.

Пока ЕС взвешивает эти варианты, Польша призвала поддержать протестующих, в том числе путем посредничества между Лукашенко и народом. Варшава волнуется, чтобы Россия не смогла воспользоваться истощением Беларуси, как это она сделала во время Евромайдана в Киеве 2013-2014 гг., и не повторила сценарий аннексии территории или введения своих войск для дестабилизации государства. Это свидетельствует о том, что узкий набор санкций пока является более вероятным, убеждены собеседники Reuters.

На сегодня ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси заключаются в эмбарго на поставку оружия, а также запрет на экспорт оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий.

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Перевод: Яна Ставская