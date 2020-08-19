Евросоюз введет санкции против Беларуси

Санкции введут против ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию выборов.

Лидеры стран - членов Европейского Союза согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим.

Об этом президент Европейского Совета Шарль Мишель сказал на брифинге по итогам видеконференции руководства 27 стран - членов ЕС.

"Евросоюз вскоре введет санкции против значительного количества лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификации выборов", - подчеркнул Мишель.

Президент Евросовета заявил, что Евросоюз призывает власти Беларуси найти мирный выход из кризиса путем прекращения насилия и начать всесторонний национальный диалог.

По словам Мишеля, все стороны, в том числе третьи страны, должны поддержать этот процесс.

Читайте такжеОфициально: ЕС не будет признавать результаты выборов в Беларуси

Как заметил президент Европейского Совета, Евросоюз полностью поддерживает предложение ОБСЕ о начале диалога и готов помочь.

В свою очередь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что народ Беларуси жаждет перемен. Она отметила, что жители Беларуси вышли на мирные протесты, а власти ответили насилием, что не может быть приемлемым.

"Была единогласная поддержка работы ЕС над санкциями против ответственных за происходящее. Это будут целенаправленные санкции против конкретных лиц, без ущерба для народа Беларуси. Европейская комиссия готова поддержать это, и список людей, внесенных для санкций, должен быть принят как можно быстрее", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Санкции против Беларуси: позиция стран мира

14 августа в ЕС заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие против протестующих.

Австрия поддержала санкции против Беларуси и призвала провести новые выборы.

В Бундестаге призвали власти Беларуси прекратить насилие в отношении участников протестов.

Сейм Литвы отказался признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Канада и Ирландия отказались признавать победу Лукашенко на выборах.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко