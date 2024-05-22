Также министр финансов США вспомнила и о санкциях против РФ.

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала Европейский Союз немедленно вмешаться для сдерживания растущего уровня экспорта китайских зеленых технологий по низким ценам. Среди них солнечные панели и ветровые турбины, которые подталкивают лидеров Европы к полномасштабной "торговой войне", пишет The Guardian.

Также министр призвала руководителей немецких банков увеличить усилия по соблюдению санкций против РФ и прекратить попытки обойти их, чтобы избежать потенциальных санкций, которые могут привести к тому, что США перекроют им доступ к долларовым ресурсам.

В издании напомнили, что такое заявление Йеллен прозвучало всего через несколько часов после того, как президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намекнула на то, что ЕС присоединится к США и введет пошлины на китайские электромобили после того, как закончится расследование относительно возможного государственного субсидирования автомобильной промышленности в Китае.

Видео дня

"Промышленная политика Китая может показаться далекой, пока мы сидим в этой комнате, но если мы не отреагируем стратегически и объединенно, жизнеспособность бизнеса в наших странах и во всем мире может оказаться под угрозой", - отметила Еллен во вторник во Франкфуртской школе финансов и менеджмента.

В The Guardian добавили, что Йеллен вспомнила и о российских санкциях, которые основываются на новых доказательствах обхода Кремлем ограничений, которые обнаружили США и ЕС, когда товары, которые заказывали у транснациональных технологических компаний предприятиями в Гонконге, например, оказываются в России.

"Россия отчаянно пытается получить критически важные товары из развитых стран, таких как Германия и США. Мы должны оставаться бдительными, чтобы не дать Кремлю возможности поставлять свою оборонную промышленную базу и получить доступ к нашим финансовым системам для этого", - подчеркнула министр.

Санкции против РФ - последние новости

Как писал УНИАН, ЕС введет санкции против реэкспорта сжиженного природного газа РФ. Вследствие такого запрета дополнительные объемы останутся в блоке, где доля российского СПГ уже составляет около 13%. В свою очередь глава отдела европейского газа и мирового СПГ в Energy Aspects Джеймс Ваддел подчеркнул, что грузы, предназначенные для Азии, останутся в Европе.

Также журналисты Financial Times сообщали, что санкции США против банков, которые финансируют торговлю товарами для войны РФ в Украине, значительно усложнили перемещение денег в Россию и из нее. В издании отметили, что исполнительный указ США, введенный в конце прошлого года, заставил кредиторов отказаться от российских контрагентов и избегать операций в разных валютах.

Вас также могут заинтересовать новости: