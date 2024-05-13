От новых антироссийских ограничений пострадает не только Москва, но и ее азиатские партнеры.

С начала вторжения России в Украину Европа и ее союзники ищут способы ограничить доходы Москвы от продажи ископаемого топлива, не увеличивая при этом стоимость на энергоносители для своих граждан. Последний план: запретить использование портов Европейского союза для реэкспорта сжиженного природного газа.

Издание Bloomberg пишет, что российский производитель ПАО "Новатэк" полагается на заходы в ЕС, чтобы переместить арктическое топливо с судов ледового класса на обычные танкеры. Хотя перекрытие доступа не помешает грузам попасть в Европу, где импорт СПГ из России после войны даже увеличился, это затруднит их дальнейшую отправку в страны Азии.

Политики ЕС обсуждают этот шаг в рамках 14-го пакета санкций против России. Если эта мера будет одобрена, она может привести к тому, что в Европе будет циркулировать еще больше российского топлива. Кроме того, это, вероятно, вызовет проблемы с контрактами у европейских логистических компаний и политическую реакцию со стороны других стран-покупателей газа.

Видео дня

Что именно попадет под санкции

Чтобы оптимизировать расходы на транспортировку, арктический проект "Ямал СПГ" использует порты Зебрюгге в Бельгии и Монтуара во Франции для перевалки грузов с 15 судов ледового класса на обычные танкеры.

Как правило, прибывающее судно разгружается на терминале, а стандартный танкер СПГ загружается примерно в одно и то же время. В условиях запрета это станет невозможным.

Что это означает для европейских закупок СПГ

По данным консультанта Energy Aspects Ltd., в прошлом году объем импорта российского СПГ в ЕС составил 14,4 млн тонн. Перевалка, когда топливо переправляется, составила 2 миллиона тонн. Вероятный сценарий заключается в том, что запрет приведет к тому, что эти дополнительные объемы останутся в блоке, где доля российского СПГ уже составляет около 13%.

Джеймс Ваддел, глава отдела европейского газа и мирового СПГ в Energy Aspects, отметил, что грузы, предназначенные для Азии, останутся в Европе. Таким образом, азиатским странам надо будет искать новых поставщиков, а Европу могут обвинить в непоследовательности – вместо сокращения поставок российского газа, его увеличение.

Пострадает ли производство СПГ в России

Санкции еще больше усложнят логистику морских перевозок для России и заставят специализированные суда путешествовать по более длинным маршрутам. По данным Energy Aspects, транспортировка грузов "Ямал СПГ" напрямую в Азию приведет к увеличению расходов на фрахт и логистику, а также к увеличению времени работы ледоколов.

У России есть несколько альтернатив: она осуществляет перевалку с судна на судно в районе Мурманска, что можно использовать для высвобождения судов. Кроме того, летом, когда тает лед и к заводу могут подойти различные суда, можно использовать Северный морской путь. Если альтернативные схемы транспортировки не сработают, экспорт российского СПГ может быть сокращен.

Что запрет означает для покупателей в Азии

По данным Energy Aspects, экспорт российского СПГ для азиатских покупателей может сократиться или стать более дорогим из-за повышения стоимости фрахта.

"Если "Новатэк" не сможет перенастроить свою логистику и экспорт российского СПГ будет остановлен, Европа нарушит контракт на поставку 3 млн тонн в год, что может вызвать реакцию властей Китая", - говорит Ваддел.

Использование Северного морского пути или мурманской перевалки также будет зависеть от ледовой обстановки, что приведет к смещению поставок в Азию на вторую половину года.

Как это отразится на европейских компаниях

Европейские компании, такие как немецкая государственная Securing Energy for Europe GmbH, Shell Plc и TotalEnergies SE, полагаются на перевалку ямальских грузов в Зебрюгге и Монтуаре. Срок действия этих контрактов истекает только в 2038 и 2041 годах, что может привести к форс-мажорным обстоятельствам или спорам по контрактам, если перевалка будет запрещена.

Стоит отметить, что компании могут понести убытки на миллиарды долларов.

Санкции против России - удар по СПГ

Еврокомиссия анонсировала 14 пакет антироссийских санкций, который должен включить ограничения против российского СПГ. Согласно прогнозам, новые санкции против повлияют примерно на четвертую часть доходов РФ от продажи сжиженного газа.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что газовый пакет уже успешно прошел голосование в Европарламенте - он вступит в силу 21 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: