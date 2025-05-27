Глава санкционного комитета ЕС Дэвид О'Салливан заявил о "полном развале трансатлантической координации по уклонению от санкций".

Европа и США больше не движутся в одном направлении, когда речь заходит о введении экономических санкций против России, пишет Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на внутренний документ Министерства иностранных дел Германии.

Как пишет издание, Европа готовит восемнадцатый пакет санкций против России, однако, скорее всего, надежды европейцев на совместные действия с американцами против Кремля в очередной раз не оправдаются.

"По информации Süddeutsche Zeitung, переговоры со США о совместной борьбе с уклонением Москвы от санкций провалились. Об этом говорится во внутреннем отчете Федерального министерства иностранных дел по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое состоялось в Брюсселе 20 мая", - говорится в статье.

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Согласно документу, глава санкционного комитета ЕС Дэвид О'Салливан заявил о "полном развале трансатлантической координации по уклонению от санкций".

"Больше нет никаких "совместных контактов". Сотрудничество стран "Большой семерки" в этом отношении также "потеряло динамику". Как европейцы и американцы намерены договориться о дополнительном пакете санкций в этих обстоятельствах, остается загадкой. Тем более, что некоторые эксперты считают, что Трамп предпочел бы возобновить сотрудничество с Россией как можно скорее".

Торговые ограничения все же работают

Согласно отчету, и О'Салливан, и директор Управления по координации разведки ЕС Дэниел Маркич подчеркнули, что санкции оказали существенное влияние на российскую экономику. ЕС также добился определенных успехов в экспорте товаров военного назначения через третьи страны, в частности Армению, Сербию, Узбекистан и Индию. Однако поставки через Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию по-прежнему вызывают проблемы, а Китай и Гонконг остаются основными центрами уклонения от санкций.

"Согласно отчету, на встрече в Брюсселе О'Салливан жаловался, что Китай несет ответственность за "около 80 процентов случаев обхода правил", но продолжает отрицать это. Однако компании ЕС также получают прибыль от нелегального бизнеса с Россией, что существенно ослабляет позиции Еврокомиссии в переговорах с третьими странами", - пишет издание.

Санкции против России

На днях Евросоюз ввел новый, 17-й пакет санкций против России. Кроме того, по данным Bloomberg, Европа уже готовит новые ограничения против Москвы. В частности рассматривается возможность отключения более 20 банков от SWIFT и запрета газопровода "Северный поток".

При этом WSJ со ссылкой на свои источники писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. Ограничения, скорее всего, не будут включать новые банковские санкции, но обсуждаются другие варианты давления на Путина, чтобы заставить его пойти на уступки, включая 30-дневное прекращение огня.

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