Сейчас Украина предлагает также ограничить цену на нефть до 30 долларов за баррель.

Европа не тянет время с давлением на Россию и введением санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Liberation.

"17-й пакет был принят немедленно, чтобы надавить на Россию, вовремя и единогласно. Это действительно очень болезненно", – сказал он.

Министр также добавил, что сейчас активно обсуждается ограничение цен на российскую нефть, как инструмент влияния на Москву.

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"Украинская позиция – 30 долларов. Мы считаем ее обоснованной. Это поможет лишить Россию возможности финансировать свою военную машину. Для этого нужно решение G7. Также нужны санкции против банковского сектора. Это будет серьезным ударом по российской экономике, если она не примет ответные меры", – добавил Сибига.

Кроме того, Сибига оценил возможность введения санкций против России со стороны США. По его словам, это возможно даже без согласования Трампа.

"Соединенные Штаты – демократическая страна, и Конгресс имеет мощный голос. Этот законопроект (об усилении санкций США, – УНИАН) уже имеет мощную поддержку – около 80 голосов. А это означает, что он сможет преодолеть президентское вето. Конгресс может сыграть свою роль в обеспечении демократии и безопасности. Достижение справедливого и прочного мира в Украине также отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", – добавил Сибига.

Санкции против РФ: важные новости

На днях Евросоюз ввел новый, 17-й пакет санкций против России. Кроме того, по данным Bloomberg, Европа уже готовит новые ограничения против Москвы. В частности рассматривается возможность отключения более 20 банков от SWIFT и запрета газопровода "Северный поток".

Между тем The Telegraph пишет, что законопроект о новых санкциях против России получил большую поддержку среди республиканцев и демократов в Сенате. Отмечается, что его могут вынести на голосование даже без "зеленого света" от Трампа.

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