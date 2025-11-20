Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп в частном порядке призвал лидера сенатского большинства Джона Тьюна продвинуть в Конгрессе этот законопроект.

Белый дом одобрил законопроект о новых "сокрушительных санкциях" против России, заявил сенатор Линдси Грэм.

Как пишет CNN, Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп в частном порядке призвал лидера сенатского большинства Джона Тьюна продвинуть в Конгрессе этот законопроект.

"В воскресенье, когда мы играли в гольф, президент Трамп сказал Тьюну: "Внесите законопроект", — сказал Грэм.

Видео дня

Он также добавил, что Белый дом направил ему заявление "около двух часов назад" о том, что они "одобрили законопроект".

Законопроект Грэма, который теперь поддерживают более 80 сенаторов, позволит президенту ввести вторичные санкции и пошлины на импорт из стран, покупающих российский уран, газ и нефть.

"Если вы хотите, чтобы Путин сидел за столом переговоров, успешный план из 28 или 12 пунктов невозможен, если Путин не поверит, что мы продолжим военную поддержку Украины и что мы будем преследовать тех, кто покупает дешёвую российскую нефть", — сказал Грэм, пояснив, что Конгресс должен принять законопроект, чтобы получить "рычаг влияния" на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Тьюн поддержал эту позицию, заявив журналистам: "Мы хотим убедиться, что делаем всё возможное, чтобы предоставить администрации инструменты, необходимые для содействия и достижения мирного урегулирования между Россией и Украиной".

Санкции против России - что нужно знать

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы сейчас работают над законопроектом о введении санкций в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией. Он подчеркнул, что предложенный Сенатом законопроект "его устраивает".

Кроме того, лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил в октябре, что готов вынести на голосование законопроект о санкциях против России, который давно продвигает сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины, но не хочет "ставить себе жесткие сроки".

На днях Грэм сообщил, что с одобрения президента США Дональда Трампа Конгресс переходит к рассмотрению двухпартийного законопроекта о дополнительных санкциях против России.

Вас также могут заинтересовать новости: