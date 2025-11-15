Президент США Дональд Трамп поссорился с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин - самым антиукраинским депутатом американского парламента. В серии публикаций в соцсети Truth Social он резко раскритиковал ее, назвав "сумасшедшей", и предупредил, что без его поддержки она проиграет следующие выборы в своем округе.
"Легкомысленная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предала всю Республиканскую партию, когда перешла на левый фланг", - написал Трамп.
Президент США перечислил большой список своих "достижений" в 2025 году - от "8 законченных войн" до борьбы с инфляцией - но Грин, по его словам, только "жалуется" на его политику.
Трамп также отметил, что Грин имеет низкую поддержку избирателей в своем округе и не имеет шансов на переизбрание без его, Трампа, прямой поддержки.
"Я отзываю свою поддержку и одобрение конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из великого штата Джорджия", - добавил президент США.
Как пишет DW, конфликт между Трампом и Грин возник из-за постоянной критики со стороны конгрессвумен, которая недовольна чрезмерным, на ее взгляд, вниманием, которое президент США уделяет внешней политике, в частности войне в Украине.
Марджори Тейлор Грин: что надо знать
Марджори Тейлор Грин - член Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия. Известна своей ультраправой и ультраконсервативной позицией. В контексте российской агрессии против Украины она последовательно выступала с антиукраинских позиций.
В частности, она систематически голосовала против любых пакетов помощи, представляя российскую агрессию как "прокси-конфликт США с Россией", за который, по ее мнению, не должны платить американские налогоплательщики.
В своих выступлениях Грин часто преуменьшала значение аннексии Крыма и критиковала намерения Украины вернуть свои территории, называя такие действия "опасным американским вмешательством". В частности она резко критиковала украинские удары по военным объектам РФ на оккупированной территории.
Грин часто критиковала президента Зеленского, называя его в частности "диктатором". Параллельно она продвигала радикальные инициативы - например, предложение, чтобы все законодатели, которые голосуют за помощь Украине, "шли воевать сами".
Ее риторика часто вызывает одобрительные реакции российских государственных СМИ, которые подают Грин как политика, который смело противостоит американскому мейнстриму.