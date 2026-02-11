Приведут ли знакомства в Интернете к счастливым отношениям: исследователи провели опрос

87% всех опрошенных согласны, что лучше встретиться в реальной жизни.

Люди, которые хотят иметь счастливые отношения, имеют больше шансов достичь успеха, знакомясь в реальной жизни, а не используя приложения для этого. Об этом говорится в новом исследовании Asda, передает The Mirror.

Исследователи выяснили, что 44% опрошенных пар, которые познакомились лично, считают себя в длительных, преданных отношениях, по сравнению с только 7% тех, кто познакомился в Интернете.

В то же время 62% пар, которые познакомились лично, описывают себя как "очень счастливые", по сравнению с только 51% тех, кто познакомился в приложениях.

"Встреча со второй половинкой лично также чаще приводит к доверительным отношениям: 71% опрошенных заявили, что "доверяют своему партнеру на 100%", по сравнению с 63% тех, кто познакомился через приложение для знакомств. А те, кто познакомился через друзей, на работе, в пабе или супермаркете, также чаще описывают свои отношения как "глубокую дружбу", - добавляют в материале.

Поэтому неудивительно, что 87% всех опрошенных соглашаются, что лучше встретиться в реальной жизни, а 81% одиноких людей говорят, что готовы познакомиться с кем-то во время прогулки с собакой, выпивания кофе или даже покупок.

"На самом деле, 64% признают, что в их местном супермаркете есть кто-то, кто им очень нравится. Однако, несмотря на наличие возможности, сделать первый шаг не всегда легко. Более восьми из десяти одиноких людей (82%) признаются, что стесняются попросить чей-то номер телефона", - подчеркивают в Mirror.

Кроме того, важным аспектом при знакомстве является установление правильного зрительного контакта - 51% опрошенных считают, что это помогает им почувствовать лучшую близость с самого начала.

В то же время встреча через друзей может дать людям общие интересы. 30% считают, что это помогло растопить лед, а 33% говорят, что личные связи являются более важными.

