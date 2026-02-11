Темпы продвижения врага снижаются: эксперт назвал причину

Противник задействовал на поле боя уже более 715 000 личного состава.

Темпы продвижения российских оккупантов снизились. Это связано как с погодными условиями, так и с тем, что многие бои сейчас ведутся в районе городской промышленной застройки. Об этом заявил Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ в эфире Radio NV.

По его словам, враг задействовал на поле боя уже более 715 000 личного состава.

"То есть медленный, но рост численного присутствия российских оккупантов на территории нашей страны происходит. Но рост численности личного состава есть, рост российских потерь есть, а территориальных завоеваний все меньше. Ну, к примеру, за январь враг, кажется, оккупировал около 240 км² украинской территории, что в два раза меньше, чем было в декабре. То есть темпы продвижения врага снижаются", - сказал он.

Селезнев объяснил, что это связано не только с погодными условиями и сопротивлением украинской армии, но и с тем, что многие бои сейчас идут в районе городской промышленной застройки.

"А мы помним, что это самый сложный вариант ведения боевых действий. А значит, враг физически, технически не имеет возможности передвигаться с теми темпами, которые бы его устраивали. Хотя, опять же, у врага есть амбициозные планы. Раз за разом эти амбициозные планы рушатся", - отметил эксперт.

Кроме того, он отметил, что если вспомнить события на поле боя, начиная с декабря 22-го года, то территориальные завоевания россиян с того времени составляют чуть более 1% от всей территории нашей страны.

Как сообщал УНИАН, секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко выразил убеждение, что Россия не собирается останавливаться - остановить оккупантов может только уничтожение их армии и нанесение им максимального ущерба.

Депутат считает, что РФ специально ставит такие условия, которые для нас было бы нереально выполнить, и таким образом продолжать войну. Потому что у них есть цели более стратегические, чем просто Донецкая область, чем просто какие-то регионы. Они собираются вернуть под сферу влияния сначала Украину, а затем и всю Восточную Европу.

