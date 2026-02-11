Смерть Курта Кобейна могла быть убийством: раскрыты детали нового расследования

Эксперты привели десять аргументов в пользу версии о том, что музыкант мог столкнуться с одним или несколькими нападавшими.

Новое судебно-медицинское расследование поставило под сомнение заключение о том, что фронтмен и лидер группы Nirvana Курт Кобейн покончил жизнь самоубийством 5 апреля 1994 года в возрасте 27 лет, пишет Daily Mail.

Издание напоминает, что музыкант умер в своем доме в Сиэтле от огнестрельного ранения из дробовика, которое было признано нанесенным им самим. В то время судебно-медицинский эксперт округа Кинг постановил, что причиной смерти стало именно самоубийство.

Теперь же, как пишет издание, неофициальная частная группа судебных экспертов повторно изучила материалы вскрытия и данные с места происшествия. К работе привлекли Брайана Бернетта - специалиста, ранее занимавшегося делами, где перед огнестрельной травмой фиксировалась передозировка. Независимый исследователь Мишель Уилкинс сообщила, что спустя всего три дня анализа доказательств Бернетт заявил: "Это убийство. Мы должны что-то с этим сделать".

По ее словам, такой вывод был сделан после детального пересмотра результатов вскрытия, в которых были обнаружены признаки, не соответствующие мгновенной смерти от выстрела.

В итоге, как говорится в статье, в опубликованной научной работе приведены десять аргументов в пользу версии о том, что Кобейн мог столкнуться с одним или несколькими нападавшими, которые ввели ему большую дозу героина, чтобы лишить его возможности сопротивляться, после чего один из них выстрелил ему в голову, вложил оружие в руки и оставил поддельную предсмертную записку.

"Во вскрытии есть моменты, которые заставляют задуматься: этот человек не умер мгновенно от выстрела. Некроз мозга и печени возникает при передозировке. При смерти от выстрела из дробовика такого обычно не бывает", - отметила Уилкинс.

Представитель бюро судебно-медицинской экспертизы округа Кинг сообщил, что они "всегда готовы пересматривать выводы при появлении новых доказательств, однако на данный момент ничего не свидетельствует о необходимости возобновления дела". А представитель полицейского управления Сиэтла твердо заявил, что дело не будет пересматриваться.

Курт Кобейн - что важно знать

Курт Кобейн - это американский музыкант, певец, автор песен и гитарист, наиболее известный как фронтмен и лидер гранж-группы Nirvana. Он родился 20 февраля 1967 года и стал культовой фигурой 1990-х годов, во многом благодаря хиту "Smells Like Teen Spirit", который сделал группу всемирно известной.

Кобейн считается символом поколения X и известен своей искренней и эмоциональной музыкой, которая затрагивала темы отчуждения, внутренней борьбы и социальной критики. Он оказал огромное влияние на рок-музыку и культуру.

Скончался музыкант 5 апреля 1994 года в возрасте 27 лет, его смерть была официально признана самоубийством и стала одной из самых обсуждаемых и трагических в музыкальной истории.

