СМИ узнали, сколько истребителей Mirage дополнительно получит Украина

Информация о точном количестве самолетов официально не была объявлена.

Новая партия истребителей Mirage должна прибыть в Украину до конца первого квартала, то есть до конца марта этого года. Речь идет о двух дополнительных истребителях. Всего же Украина получит 6 истребителей Mirage 2000-5. Об этом в сети Х написал журналист портала Guerres et Influences Ромен Милкарек (Romain Mielcarek).

"По данным хорошо информированного источника, два самолета должны быть поставлены в дополнение к трем, поставленным в прошлом году (за исключением одного, который был потерян). Стоимость технического обслуживания представляет собой реальный вызов для украинцев: 10 миллионов евро в год за три самолета", - отметил он.

Журналист пишет, что увеличение флота также имеет целью лучше управлять этим финансовым бременем.

"Франция также будет заниматься полным обучением дополнительных экипажей. Заявленная цель – в конечном итоге шесть самолетов", - написал он, ссылаясь на анонимный источник.

Украинский портал Defense Express отметил, что если говорить о количестве самолетов, которые планирует передать Франция, то пока не было объявлено официальной информации о точной цифре.

Но еще в 2024 году сообщалось о том, что французы имеют возможность передать не более 20 самолетов. В то же время это был довольно оптимистичный вариант, тогда как реально речь шла о максимум 12 самолетах, а может, даже всего шести машинах, как говорится сейчас. Поэтому это, утверждают эксперты, к сожалению, вполне возможный "максимум" истребителей Mirage, которые получит Украина.

Самолеты Mirage для Украины

Как сообщал УНИАН, 9 февраля в Министерстве обороны отметили, что Украина ожидает прибытия новой партии французских многоцелевых истребителей Mirage 2000.

Кроме того, продолжается работа по поставке Украине рекордного объема управляемых авиационных бомб AASM Hammer, а также по ускорению производства и поставки противоракетных ракет Aster. К тому же обсуждается предоставление Украине дальнобойных средств поражения, в частности ракет SCALP.

