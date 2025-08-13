Саммит на Аляске без Украины приведет к невыполнимым обещаниям, - Forbes

Первая встреча Путина и Трампа с начала войны в Украине может завершиться символическими жестами без реальных договоренностей.

Президент США Дональд Трамп объявил о встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Главной темой переговоров станет война в Украине. Для Путина этот саммит станет дипломатической победой, ведь он добился личной встречи без обязательств по прекращению огня или диалога с украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет Forbes.

Несмотря на предыдущие угрозы новых санкций против России в случае продолжения боевых действий, Трамп согласился на первый личный разговор с Путиным с момента начала вторжения. Сам американский лидер объяснил это желанием "понять позицию" российского президента, настаивая, что не позволит Путину "манипулировать" собой.

Эксперты отмечают, что оба лидера имеют репутацию сильных, но неоднократно отступали от собственных ультиматумов. Путин сохраняет высокий уровень поддержки в России - 86% против 63% до войны - несмотря на значительные человеческие потери и экономические затраты. Кремль все больше опирается на авторитаризм и патриотическую риторику, а при необходимости готов привлекать иностранных наемников, в частности из Северной Кореи.

В то же время Путин неоднократно отказывался от жестких угроз, в частности после того, как США и Великобритания предоставили Украине дальнобойное оружие. Аналогично, Трамп несколько раз откладывал введение санкций, несмотря на собственные предупреждения.

Официальный Вашингтон позиционирует предстоящую встречу как "миссию по выяснению фактов", однако эксперты сомневаются в значительном прогрессе. Требования Путина по контролю над Украиной и смене ее руководства неприемлемы для Киева, а отсутствие украинской стороны на саммите снижает шансы на реальные договоренности.

"Без присутствия Украины, которая бы защищала ее точку зрения, саммит на Аляске, вероятно, приведет к символическим жестам и невыполнимым обещаниям", - подытожило издание.

