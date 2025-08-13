Хотя Белый дом снизил ожидания от встречи на Аляске, подход Трампа вызвал тревогу во внешнеполитических кругах.

В 2018 году у президента США Дональда Трампа была совместная пресс-конференция с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, но она была насколько провальна, что его главный советник по РФ Фиона Хилл подумывала симулировать припадок, чтобы остановить все это.

Однако, как отметило издание Financial Times (FT), 15 августа, когда Трамп встретится с Путиным на Аляске, советники вряд ли будут спасать ситуацию, поскольку теперь у Трампа их просто нет. Издание объяснило, что, например, переговоры с Кремлем ведет застройщик Стив Уиткофф, у которого нет опыта во внешней политике, в то время как карьерных переговорщиков Трамп уволил.

"Можно с уверенностью сказать, что у Трампа нет ни одного политического советника, знающего Россию и Украину", - сказал Эрик Рубин, бывший кадровый дипломат, занимавший пост посла США в Болгарии.

FT официальные лица правительства США прилагают все усилия, чтобы обеспечить Трампу полную информированность и готовность к обсуждению любой темы, которую может поднять Путин, известный своим глубоким пониманием деталей и умением застать собеседников врасплох.

Эрик Грин, который был старшим директором по РФ в Совете национальной безопасности во время президентства Джо Байдена, сказал: "Не стоит поддаваться его умению обсуждать эти вопросы и соглашаться с чем-то, что может звучать разумно в том виде, в каком это представляет Путин, но на самом деле искажено".

Высокопоставленный американский чиновник, знакомый с ситуацией, заявил: "Традиционный вашингтонский процесс внешней политики, возглавляемый Советом национальной безопасности, в значительной степени развалился в нынешней администрации".

Более 1300 сотрудников Госдепартамента были уволены в прошлом месяце. Среди них были аналитики, занимающиеся РФ и Украиной в разведывательном бюро агентства.

"Нельзя позволить ему и Уиткоффу действовать импровизированно, потому что они просто недостаточно осведомлены. Нужен кто-то, кто может просто посмотреть на президента, закатить глаза и покачать головой", - сказал Дэниел Фрид, бывший посол США в Польше.

