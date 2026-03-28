Трамп хочет лишить часть стран НАТО права на 5 статью: The Telegraph узнал причину

Президент хочет реорганизовать НАТО и ввести новую политику "плати, чтобы участвовать".

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность реорганизации НАТО, чтобы наказать членов Альянса, которые не выполняют его требования по финансированию обороны. Как пишет The Telegraph, ссылаясь на свои источники, Трамп хочет ограничить союзников в принятии решений, а также лишить их права на применение пятой статьи НАТО, если они не увеличат оборонные расходы до 5% ВВП.

Источники, близкие к президенту, сообщили, что он также рассматривает возможность вывода американских войск из Германии – шаг, который он обдумывал с момента возвращения на пост президента в прошлом году.

"Наше разочарование в европейцах вполне реально. Любой стране, которая не платит 5 процентов, не должно быть позволено голосовать по будущим расходам НАТО", - сказал один из источников.

Согласно предложениям, рассматриваемым Трампом, союзники по НАТО, не достигшие нового целевого показателя, могут быть отстранены от принятия решений о расширении, совместных миссиях и применении статьи 5 о взаимной обороне.

"Вы не должны иметь возможность голосовать за выделение средств на будущие нужды, если вы не платите", – добавил источник в США.

Три представителя НАТО сообщили газете The Telegraph, что американские посланники официально не представляли эти планы в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Однако один источник признал, что американские чиновники на нескольких дискуссионных форумах настаивали на модели "плати, чтобы участвовать".

В настоящее время все государства-члены НАТО тратят на оборону не менее двух процентов своего ВВП – цель, установленная г-ном Трампом в 2014 году.

При этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что лидерам придется изложить планы по достижению следующей цели в 5 процентов на саммите в Анкаре в конце этого года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО не сделали абсолютно ничего, чтобы помочь Вашингтону с Ираном. По его словам, США никогда не забудут об этом.

Позже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил решительную поддержку военным действиям США против Ирана. Они призвал страны НАТО объединиться, чтобы поддержать Трампа.

