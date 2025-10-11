Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что его стране необходимо большее присутствие в Гренландии.

Дания инвестирует 8,5 млрд долларов в оборонный потенциал, включая усиление присутствия в Гренландии и закупку 16 новых истребителей F-35. Об этом пишет Bloomberg .

План также включает два новых арктических патрульных корабля, морской патрульный самолет, подводный кабель в Северной Атлантике, новые беспилотники и строительство штаб-квартиры Объединённого арктического командования в Нууке. Дания создаст военное подразделение в Гренландии.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что его стране необходимо большее присутствие в Гренландии "для обеспечения соблюдения суверенитета", включая больше учений и более эффективное наблюдение.

"За два с половиной года с момента моего вступления в должность министра обороны ситуация приняла более серьёзный оборот, в том числе в отношении Королевства, и не в последнюю очередь северной его части, и особенно Гренландии", - заявил он.

Отмечается, что новый пакет мер реализуется на фоне растущего геополитического интереса к Арктике, где Россия укрепляет своё военное присутствие, а президент США Дональд Трамп стремится взять под контроль Гренландию. Остров, являющийся автономной территорией в составе Королевства Дания, также стал центром глобальной конкуренции, поскольку таяние льдов открывает новые судоходные пути и доступ к критически важным полезным ископаемым.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал ЕС к углублению сотрудничества в арктической зоне, чтобы предотвратить нарушение её цифровой инфраструктуры "неуполномоченными лицами".

В рамках оборонного пакета Дания выделяет 4,5 миллиарда долларов на новые истребители компании Lockheed Martin, в результате чего общий парк истребителей F-35 Вооружённых сил Дании достигнет 43 единиц. Начальник Генштаба Дании Михаэль Хилдгор заявил:

"С решением о приобретении 16 дополнительных истребителей боевая мощь, гибкость и вклад Дании в НАТО значительно возрастают".

Помощь Украине от Дании

Дания опережает все европейские страны, за исключением Германии и Великобритаии, по объему помощи Украине в миллиардах евро. Для сравнения, Франция по состоянию на июнь предоставила Украине помощь в размере 7,56 млрд евро. Датчане, чья экономика почти в четыре раза меньше, выделили 10,1 млрд евро.

