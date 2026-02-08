Передача истребителей МиГ-29 Украине была ошибкой, - президент Словакии

Он отметил, что не будет участвовать в спорах, которые возникли вокруг дарения истребителей Украине.

Решение бывшего правительства Словакии о передаче Украине истребителей МиГ-29 было ошибочным.

Такое заявление сделал словацкий президент Петер Пеллегрини. Он напомнил, что когда был премьер-министром, распорядился сохранить словацкие истребители МиГ-29 до того момента, пока их не заменят новые американские самолеты F-16.

"Считаю ошибкой то, что Словакия избавилась тогда от своих МиГов и ничем их не заменила. Ни одна страна не поступила бы так, чтобы после передачи своего вооружения стала полагаться только на помощь соседей", – отметил он.

Пеллегрини не согласился с утверждением предыдущей правительственной коалиции, что истребители МиГ-29 были лишь кучей металлолома.

"Если бы это было так, ни один из них не смог бы вылететь из Словакии в Украину. Я имел возможность лично испытать полет на МиГ-29, и самолет был способен выполнять все задачи", – отметил президент.

"Однако люди в Словакии имеют право знать, имело ли тогдашнее правительство право дарить наши МиГи Украине", – добавил он.

Словацкие МиГ-29 для Украины

Еще в 2024 году власти Словакии обратились в полицию с просьбой расследовать передачу Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны (ПВО) "Куб".

Осенью 2025 года полиция отчиталась, что не обнаружила состава преступления в решениях тогдашнего правительства передать Украине советские истребители МиГ-29 и систему ПВО "Куб".

А недавно стало известно, что в Словакии расследуют дело о передаче Украине в 2022 году секретных данных о зенитно-ракетных комплексах С-300 советского образца.

А 11 января власти Словакии подтвердили отказ от военной поддержки Украины. Президент Словакии Петер Пеллегрин поделился, что его страна также не будет участвовать в гарантиях займа Украине со стороны ЕС.

