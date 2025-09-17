По мнению канцлера, если российский диктатор добьется своего в Украине, он начнет искать следующую цель.

Если война в Украине закончится на условиях кремлевского диктатора Владимира Путина, это лишь побудит его "искать свою следующую цель". Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в Бундестаге, пишет Bild.

"Путин давно испытывает границы. Он саботирует, шпионит, убивает, пытается создать опасность", - отметил немецкий канцлер.

К тому же, подчеркнул он, эта деятельность российского правителя в последнее время стала очевидной в Германии, мол, Россия намеренно пытается дестабилизировать немецкое общество.

"Но, дамы и господа, мы этого не допустим", - обратился Мерц и добавил, что Германия должна укрепить свою устойчивость и обороноспособность.

По его словам, "важно сдерживать наших оппонентов от дальнейшей агрессии и одновременно сближать союзников и партнеров".

Окончание войны в Украине: другие заявления

Как сообщал ранее УНИАН, западные эксперты назвали единственное условие для прекращения войны в Украине. Историк Энн Эпплбаум, евродепутат Михаэль Галер и экс-посол США в Украине Джон Хербст согласились, что война закончится только тогда, когда Путин осознает, что захватить и победить Украину он не может.

По мнению колумниста Bloomberg Opinion Марка Чемпиона, Запад пока имеет шанс сделать так, чтобы Путин сам захотел остановить войну в Украине. По словам эксперта, сейчас появляются признаки того, что США и Европа могут постоянно давить на российского диктатора, чтобы он понял, что переоценил свои силы, бросив вызов НАТО, поэтому в его интересах будет прекратить войну в Украине. Первым признаком является то, что президент США Дональд Трамп установил условия, при которых обещает усилить санкции против Москвы. А второй признак - это поддержание Европейской комиссией плана полного использования замороженных активов российского центрального банка - на сумму около 330 миллиардов долларов - против России.

Между тем Трамп все чаще признает, что войну в Украине закончить трудно, потому что, мол, между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским много ненависти. Президент США признался, что ранее считал, что легче всего ему будет урегулировать именно войну России против Украины, поскольку он прекрасно ладил с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

