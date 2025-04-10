Россияне активно вербуют украинских подростков для диверсий в Европе, - NYT

Подросткам обещают деньги и автомобили, заставляя устраивать диверсии.

Россияне вербуют украинских подростков для диверсий не только на территории Украины, но и в Европе. По данным Центра стратегических и международных исследований, за последние два года в Европе пострадало большое количество торговых центров, складов, подводных кабелей и железных дорог. Многие из этих диверсий связывают с попытками российской военной разведки посеять хаос, пишет The New York Times.

Отмечается, что одним из украинских подростков, которых завербовала РФ, стал 17-летний Даниил Бардадим, который выехал из Украины в Польшу из-за войны. В начале 2024 года ему поручили поджечь магазин IKEA, пообещав взамен автомобиль BMW и около 11 000 долларов наличными. В итоге он получил подержанный авто, но не деньги. Правоохранители быстро вышли на подростка, из-за чего он оказался в тюрьме в Литве по целому ряду обвинений в терроризме.

В издании поделились, что с 2023 по 2024 год количество тайных российских диверский в Европе увеличилось почти в три раза. Из-за этого европейские лидеры обеспокоены тем, что вторжение российского диктатора Владимира Путина в Украину является частью более широкого наступления.

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"Мы уже вступили в зону военных действий в Европе. Их (россиян - УНИАН) цель - создать хаос, посеять недоверие и панику, а также подорвать общественную поддержку помощи Украине. Добро пожаловать в Третью мировую войну", - процитировали в издании слова бывшего директора Департамента государственной безопасности Литвы Дарюса Яунишкиса.

Журналисты рассказали, что преступление, в котором обвинили Бардадима, произошло в мае 2024 года. Тогда среди ночи вспыхнуло зажигательное устройство, заложенное в магазине IKEA в Вильнюсе. Позже полицейские остановили автобус, на котором он ехал из Литвы в соседнюю Латвию, и арестовали его. Среди вещей подростка нашли зажигательные устройства, которые, по мнению следователей, должны были быть использованы в другом поджоге в Риге.

Более того, расследование показало, что Бардадим использовал камеры хранения на вильнюсском вокзале для хранения сумки со взрывчаткой, шести мобильных телефонов, четырех детонаторов и двух вибраторов, предназначение которых неясно, поделились в издании.

Литовские следователи считают, что людей, которые участвуют в диверсиях РФ в Европе, в основном мотивируют деньгами. Главный прокурор Артурас Урбелис заверил, что россияне ищут неопытных молодных людей, которые из-за войны в Украине оказались в тяжелом материальном положении, подчеркнули в издании.

Также литовские следователи выяснили, что россияне вербуют людей при помощи мессенджера Telegram и его китайского аналога Zengi. В самых потенциально опасных диверсионных операциях использовались зажигательные устройства, замаскированные под невинные посылки. Например, в июле 2024 года посылка, отправленная из Вильнюса в Германию компанией DHL, вспыхнула в центре обработки в Лейпциге, напомнили в издании.

Диверсии РФ в Европе - другие новости

Ранее в Reuters писали, что Россия использует секс-игрушки и косметику для диверсий в Европе. Как стало известно агентству, в июле 2023 года после ряда взрывов небольших бомб на курьерских складах в Великобритании, Германии и Польше раскрыли диверсионную группу, которая была связана с Россией.

Кроме того, в The New York Times со ссылкой на отчет Центра стратегических и международных исследований сообщали, что Россия усилила диверсии против Европы из-за помощи Украине. Количество российских атак выросло в четыре раза с 2022 по 2023 год, а затем утроилось с 2023 по 2024 год.

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