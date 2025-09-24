Марта Гичко

Американский дипломат предупредил о риске эскалации из-за инцидентов с самолетами и дронами РФ возле НАТО.

Государственный секретарь США Марко Рубио во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что война в Украине "не может завершиться военным путем" и в конце концов должна закончиться за столом переговоров, передает CNN.

"Она закончится за столом переговоров. Именно там закончится эта война", - подчеркнул Рубио.

Он подчеркнул, что США остаются преданными мирному урегулированию конфликта, но в то же время не исключают, что мирного выхода может и не быть.

Рубио призвал Совет Безопасности ООН, в частности Россию, "сделать все возможное" для прекращения войны. По его словам, уже были предложены "очень щедрые условия" урегулирования, среди которых - прекращение огня на текущих линиях фронта.

Американский дипломат также предупредил об опасности эскалации, напомнив об инцидентах с участием российских самолетов и беспилотников в воздушном пространстве стран НАТО.

Что предшествовало

Заявление Рубио прозвучало на фоне комментариев президента США Дональда Трампа. Ранее он выразил убеждение, что Украина при поддержке ЕС и НАТО имеет все шансы вернуть контроль над всеми своими территориями, оккупированными Россией.

"Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а особенно НАТО, возвращение к первоначальным границам является вполне реальным вариантом", - написал Трамп в сети X после встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

