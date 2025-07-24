Россия готовит ядерный взрыв в космосе, чтобы уничтожить спутники США и SpaceX, - Forbes

По словам экспертов, такой акт саботажа выгоден России тем, что доказать ее вину будет невозможно.

Россия разворачивает новую фазу гибридной войны - на этот раз в космосе. Кремль рассматривает возможность запуска "ядерного саботажа" на орбите, способного вывести из строя спутники США, Европы и компании SpaceX, пишет Forbes.

"Прелесть этой диверсии заключается в том, что ее невозможно будет доказать. Москва получит уничтожение спутников и "правдоподобное отрицание" в подарок", - говорит эксперт по космическому оружию Елена Гроссфельд из Королевского колледжа Лондона.

Согласно разведданным США, Россия работает над секретным проектом - размещением ядерного оружия в космосе. Один из вариантов - ядерный взрыв вблизи радиационного пояса Ван Аллена, что вызовет каскадный отказ спутников без непосредственного обстрела.

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Гроссфельд утверждает, что такой сценарий - это орбитальная версия нападения на Перл-Харбор:

"Один взрыв - и тысячи спутников выведены из строя. Это изменение всех правил игры".

Starlink в прицеле

Особенно уязвимыми являются спутники Starlink от SpaceX, которые предоставляют связь для украинского правительства, военных и гражданских. Россия уже атаковала терминалы Starlink на земле, и неоднократно угрожала сбивать спутники компании.

"Москва инвестирует в противоспутниковое оружие разного типа - ракеты, лазеры, кибератаки. Но ядерный взрыв - это вершина этого арсенала", - добавляет Гроссфельд.

НАТО официально подтвердило, что Россия организует акты саботажа по всей Европе.

"Москва пытается дестабилизировать наши страны и разделить общества", - заявил генсек НАТО Марк Рютте.

По словам Гроссфельд, саботаж - неотъемлемая часть российской государственной стратегии еще со времен Ленина и Сталина. Сейчас Кремль просто проецирует ее в космос.

Несмотря на предыдущие атаки - например, уничтожение наземной системы Viasat перед вторжением в Украину - НАТО не предпринял решительных шагов.

"Ни США, ни НАТО до сих пор не ответили на эти атаки. Это лишь поощряет Путина", - считает Гроссфельд.

Гонка за новой сверхдержавностью

Россия видит в космосе шанс вернуть себе статус сверхдержавы. Даже если в процессе она уничтожит часть собственных спутников.

"Это о восстановлении империи. О том, чтобы навсегда изменить правила игры на орбите", - говорит Гроссфельд.

Российская ядерка в космосе

Как сообщал УНИАН, конгрессмены США узнали о планах РФ разработать ядерное оружие для поражения спутников.

Впоследствии в Белом доме подтвердили, что следят за деятельностью России в этом направлении. Они не раскрывают деталей, однако говорят, что это связано с "противоспутниковым потенциалом", а также нарушает Договор о космосе 1967 года.

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