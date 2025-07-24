Россия готовит ядерный взрыв в космосе, чтобы уничтожить спутники США и SpaceX, - Forbes

Россия разворачивает новую фазу гибридной войны - на этот раз в космосе. Кремль рассматривает возможность запуска "ядерного саботажа" на орбите, способного вывести из строя спутники США, Европы и компании SpaceX, пишет Forbes.
"Прелесть этой диверсии заключается в том, что ее невозможно будет доказать. Москва получит уничтожение спутников и "правдоподобное отрицание" в подарок", - говорит эксперт по космическому оружию Елена Гроссфельд из Королевского колледжа Лондона.
Согласно разведданным США, Россия работает над секретным проектом - размещением ядерного оружия в космосе. Один из вариантов - ядерный взрыв вблизи радиационного пояса Ван Аллена, что вызовет каскадный отказ спутников без непосредственного обстрела.
Гроссфельд утверждает, что такой сценарий - это орбитальная версия нападения на Перл-Харбор:
"Один взрыв - и тысячи спутников выведены из строя. Это изменение всех правил игры".
Starlink в прицеле
Особенно уязвимыми являются спутники Starlink от SpaceX, которые предоставляют связь для украинского правительства, военных и гражданских. Россия уже атаковала терминалы Starlink на земле, и неоднократно угрожала сбивать спутники компании.
"Москва инвестирует в противоспутниковое оружие разного типа - ракеты, лазеры, кибератаки. Но ядерный взрыв - это вершина этого арсенала", - добавляет Гроссфельд.
НАТО официально подтвердило, что Россия организует акты саботажа по всей Европе.
"Москва пытается дестабилизировать наши страны и разделить общества", - заявил генсек НАТО Марк Рютте.
По словам Гроссфельд, саботаж - неотъемлемая часть российской государственной стратегии еще со времен Ленина и Сталина. Сейчас Кремль просто проецирует ее в космос.
Несмотря на предыдущие атаки - например, уничтожение наземной системы Viasat перед вторжением в Украину - НАТО не предпринял решительных шагов.
"Ни США, ни НАТО до сих пор не ответили на эти атаки. Это лишь поощряет Путина", - считает Гроссфельд.
Гонка за новой сверхдержавностью
Россия видит в космосе шанс вернуть себе статус сверхдержавы. Даже если в процессе она уничтожит часть собственных спутников.
"Это о восстановлении империи. О том, чтобы навсегда изменить правила игры на орбите", - говорит Гроссфельд.
Российская ядерка в космосе
Как сообщал УНИАН, конгрессмены США узнали о планах РФ разработать ядерное оружие для поражения спутников.
Впоследствии в Белом доме подтвердили, что следят за деятельностью России в этом направлении. Они не раскрывают деталей, однако говорят, что это связано с "противоспутниковым потенциалом", а также нарушает Договор о космосе 1967 года.