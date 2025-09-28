В США считают, что операции Китая в космосе являются одними из "самых тревожных" военных действий.

Китай остается главной угрозой для США в космосе и догоняет военные космические возможности Америки с "невероятной скоростью". Об этом заявил генерал-лейтенант Дуглас Шисс, командующий Космических сил США, на ежегодной конференции Ассоциации воздушных и космических сил в Национальной гавани, штат Мэриленд, передает DefenseNews.

"Они наращивают потенциал, не скажу, что ежедневно, но по крайней мере ежемесячно, что ставит под угрозу наши активы. Китай, бесспорно, является нашей самой большой угрозой", - отметил он.

Шисс добавил, что китайцы строят "цепь уничтожения" или процесс атаки для поражения американских морских, сухопутных и воздушных сил "на больших расстояниях, чем мы когда-либо видели".

Видео дня

"Они используют космос, чтобы сделать эти расстояния еще большими. Кроме того, они добавляют противокосмические возможности, которые ставят под угрозу наши активы", - предупредил командующий Космических сил США.

В то же время разведчики предполагают, что китайские военные, скорее всего, рассматривают противокосмические операции как способ сдерживания и противодействия военному вмешательству США в региональный конфликт.

В свою очередь старший директор Центра военной и политической силы Фонда защиты демократий Брэдли Боуман отметил, что операции Китая в космосе являются одними из "самых тревожных" военных действий.

"Это самая высокая высота. Космос усиливает наши возможности в области разведки, наблюдения, рекогносцировки (ISR) и наведения. Другими словами, это наши лучшие глаза и уши. И если наши противники могут иметь лучшие возможности ISR и лучшие космические возможности ISR и наведения, чем мы, и лишить нас этой высоты, то это очень, очень опасно", - отметил он Military Times.

По словам Боумана, если китайские военные смогут уничтожить или превзойти космические возможности США, то это приведет к уменьшению количества предупреждений об угрозах и осложнению боевых действий.

"А если все это суммировать, то это может привести к проигрышу в битве или войне", - добавил он.

Шисс добавил, что американские военные должны продолжать выводить на орбиту больше спутников, среди которых ISR, для защиты своих сил.

По информации разведки Космических сил США, по состоянию на июль 2025 года Китай имел на орбите более 1189 спутников, что равно 927% увеличения их на орбите с конца 2015 года.

"Более 500 из них - это спутники с функциями ISR, оснащенные оптическими, мультиспектральными, радиолокационными и радиочастотными датчиками, что, по мнению Космических сил, повышает способность Китая обнаруживать американские авианосцы, экспедиционные силы и авиационные крылья", - объяснили в DefenseNews.

Угроза со стороны Китая - последние новости

Ранее The Washington Post писал, что Россия помогает Китаю готовить вторжение на Тайвань. Аналитики RUSI считают, что Россия передает технологии, которые позволят Китаю увеличить производство аналогичного оружия и военной техники путем локализации и модернизации.

По словам одного из экспертов, китайские стратеги считают очень необходимым иметь небольшие, хорошо оснащенные подразделения, которые можно забросить на Тайвань на начальном этапе вторжения.

"Они изучили День "D" (высадка западных союзников на севере Франции в 1944 году - УНИАН) вдоль и поперек и поняли, что он бы провалился без воздушно-десантной компоненты", - пояснил эксперт по вопросам китайских и российских военных сил в Университете Брауна Лайл Гольдштейн.

Также Китай показал полеты истребителя пятого поколения с нового авианосца "Фуцзянь". Таким образом страна более настойчиво действует в водах Тайваньского пролива, а также в Восточнокитайском и Южнокитайском морях, что вызывает критику со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

