Трамп заявил, что Мюллер "больше не сможет причинять вред невинным людям".

В возрасте 81 года умер экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Об этом сообщил телеканал MS NOW.

По данным телеканала, Мюллер долгие годы страдал болезнью Паркинсона. Он был спецпрокурором США в расследовании о вмешательстве России в американские выборы 2016 года, а в июле 2018 года он предъявил обвинение во вмешательстве в выборы 12 гражданам РФ.

На эту новость отреагировал президент США Дональд Трамп. На своей странице в соцсети Truth Social он порадовался смерти экс-главы ФБР.

"Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он умер. Теперь он больше не сможет причинять вред невинным людям!" - написал Трамп.

Трамп выбрал Путина вместо европейских союзников

Ранее журналистка канала MS NOW Стефани Руле заявила после 15-минутного разговора с президентом США Дональдом Трампом, что американский лидер выразил больше доверия к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, чем к любому из европейских союзников.

Также журналистка отметила, что Трамп заявил ей о том, что с президентом Украины Владимиром Зеленским "очень трудно иметь дело, труднее, чем с Путиным".

Вас также могут заинтересовать новости: