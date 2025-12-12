Западные чиновники выразили обеспокоенность относительно этих встреч, потому что не знают об их цели.

Тайные встречи между главным переговорщиком Украины по вопросам мира и руководством ФБР внесли новую неопределенность в важные переговоры о прекращении войны, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на дипломатов и чиновников, знакомых с этим вопросом.

В материале указывается, что глава украинской делегации в США, секретарь СНБО Рустем Умеров в течение последних нескольких недель трижды летал в Майами, чтобы встретиться с главным посланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом для того, чтобы обсудить предложение о прекращении почти четырехлетнего конфликта с Россией.

Четыре человека, которые высказались на условиях анонимности, также рассказали изданию, что Умеров во время своего пребывания в США провел закрытые встречи с директором ФБР Кашем Пателем и заместителем директора Дэном Бонгино.

Утверждается, что эти встречи вызвали беспокойство среди западных чиновников, которые до сих пор не знают об их намерениях и цели. Некоторые источники предположили, что украинские чиновники обратились к Пателю и Бонгино в надежде получить амнистию от любых обвинений в коррупции, которые могут выдвинуть против них.

Другие опасаются, что новосозданный канал может быть использован для давления на правительство Зеленского с целью принятия мирного соглашения со значительными уступками со стороны Киева, которое предлагают США.

Издание добавляет, что посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина подтвердила встречу Умерова с ФБР.

"Он обсуждал только вопросы, связанные с национальной безопасностью", - рассказала Стефанишина газете The Washington Post.

Издание также отметило, что представитель ФБР заявил, что во время встреч с Умеровым обсуждались вопросы, касающиеся общих интересов двух стран в сфере правоохранительной деятельности и национальной безопасности.

Как говорится в статье, по словам представителя ФБР, тема коррупции среди высокопоставленных чиновников в Украине поднималась на одной из встреч, но не была основной.

Издание отмечает, что в марте этого года Патель поставил под сомнение масштабы помощи США Украине и призвал Конгресс расследовать, не было ли злоупотребления американскими средствами, предоставленными Киеву.

Бонгино обвинил Зеленского в сокрытии якобы коррупционных действий сына президента Джо Байдена. Якобы его членство в совете директоров украинской энергетической компании стало предметом пристального внимания.

"Трамп очень подозрительно относится к Зеленскому из-за того, что он и некоторые члены его правительства пытались скрыть безумные действия Джо Байдена", - говорил в феврале Бонгино.

Однако представитель Белого дома заявил, что те, кто выражает беспокойство по поводу встреч ФБР, "не знакомы с этими дипломатическими переговорами и не имеют представления, о чем идет речь".

Кроме этого, издание добавило, что представитель офиса Зеленского отказался комментировать любые конкретные встречи, но подчеркнул, что "связывать все с коррупцией является глупостью".

Издание указало, что эти обсуждения происходят в критический для Украины момент, когда Киев находится под давлением администрации Трампа, чтобы заставить согласиться на предложение об окончании войны.

"Там действительно царит масштабная коррупция. Люди задают такой вопрос: когда состоятся выборы?", - заявил Трамп журналистам на этой неделе.

В публикации говорится, что в Киеве и за его пределами идут спекуляции относительно того, может ли Умеров быть причастным к расследованию дела о хищении средств, особенно учитывая то, что антикоррупционные органы страны расширяют расследование на оборонный сектор.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил. что якобы только украинскому президенту Владимиру Зеленскому не нравится предложенный мирный план, тогда как его команда относится к документу более благосклонно. Глава Белого дома добавил, что распределение территорий, которое указано в этом плане и делает переговоры сложными. Трамп отметил, что завершить войну в Украине "в тысячу раз сложнее", чем заключить сделку в сфере недвижимости.

Также мы писали, что американский Институт изучения войны (ISW) указывает, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров фактически отклонил семь ключевых пунктов из предложенного США мирного плана, который состоит из 28 пунктов. Аналитики отмечают, что заявления Лаврова свидетельствуют о том, что Кремль не желает принять первоначальный 28-пунктовый мирный план.

