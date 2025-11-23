РФ отправила в Венесуэлу генерала, взорвавшего Каховскую ГЭС: Буданов раскрыл его задачу

В Венесуэле сейчас дислоцировано более 120 российских военнослужащих.

Россия сохраняет свой военный контингент в Латинской Америке и углубляет сотрудничество с режимом Николаса Мадуро, а готовит силовиков в Венесуэле российский генерал Олег Макаревич, который в 2023 году приказал взорвать дамбу Каховской ГЭС.

Как отмечают Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, о событиях в Венесуэле руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил в комментарии для The War Zone.

По данным Буданова, сейчас в Венесуэле дислоцировано более 120 российских военнослужащих. Миссию возглавляет генерал-полковник Олег Макаревич - командующий так называемой оперативной группы "Экватор" российского Минобороны, который курирует и подготовку венесуэльских силовиков.

"Они выполняют роль военных советников и инструкторов. Это подготовка пехоты, спецподразделений, операторов БПЛА, а также работа с разведкой и связью", - сказал Буданов.

Буданов подчеркивает: присутствие российских военных в Венесуэле - не реакция на усиление американской активности в регионе. Ротация этого контингента продолжается много лет. Основная группа россиян, включая Макаревича и около 90 военных, находится в Каракасе. Другие находятся на объектах в Маракайбо, Ла-Гуайри и на острове Аведес.

"Российские подразделения, вероятно, останутся в Венесуэле, даже если США примут решение о силовом сценарии. Россия будет пытаться говорить с Вашингтоном напрямую, прикрываясь присутствием своих военных в стране", - подчеркнул Буданов.

Речь идет о том, что командир российского контингента в Венесуэле Макаревич возглавлял российскую группировку "Днепр" во время полномасштабного вторжения в Украину. Именно он, по данным ГУР, в июне 2023 года организовал подрыв Каховской ГЭС - теракт, повлекший масштабные гуманитарные, экологические и экономические последствия для Украины.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, заочное подозрение получил российский генерал, который приказал взорвать Каховскую ГЭС. В частности, СБУ и Офиса Генпрокурора собрали доказательную базу на генерал-полковника, командующего группировки войск "Днепр" вооруженных сил РФ Олега Макаревича. По данным следствия, именно он отдал приказ на подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции в на 6 июня 2023 года.

В результате были полностью уничтожены объекты критической инфраструктуры, что привело к гибели по меньшей мере 35 человек, затоплению 46 населенных пунктов в Херсонской области и подтоплению 20 населенных пунктов в Николаевской области. Из-за подрыва дамбы было частично прекращено водоснабжение Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей, а также временно оккупированного Крыма.

