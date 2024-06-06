Речь о генерал-полковнике, командующем группировкой войск "Днепр" Вооруженных сил РФ, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Год назад россияне уничтожили Каховскую ГЭС. Следователи Службы безопасности и сотрудники Офиса генпрокурора собрали доказательную базу на генерал-полковника, командующего группировкой войск "Днепр" Вооруженных сил РФ Олега Макаревича. По материалам дела, этот военачальник отдал приказ на подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции в ночь с 5 на 6 июня 2023 года, сообщил пресс-центр СБУ.

Как отметили в спецслужбе, в результате этого преступления были полностью уничтожены объекты критической инфраструктуры, что привело к гибели по меньшей мере 35 человек, затоплению 46 населенных пунктов в Херсонской области и подтоплению 20 населенных пунктов в Николаевской области. Более того, из-за подрыва дамбы было частично прекращено водоснабжение Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей, а также временно оккупированного Крыма. Среди прочего это создало угрозу для технического обслуживания Запорожской АЭС, а именно - нарушило функционирование охлаждающей системы атомной станции.

"По материалам СБУ Олегу Макаревичу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.

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Уничтожение Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, год назад российские оккупанты взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции. Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление в годовщину этого события.

"Это было сознательное и просчитанное преступление - одно из крупнейших их преступлений против природы и людей всего нашего региона. Даже точное количество погибших сейчас выяснить невозможно, потому что самый масштабный удар получила оккупированная часть Херсонщины", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, непосредственные последствия этого преступления ощущались даже в соседних странах нашего Черноморского региона. В то же время, как сообщил глава государства, за год нашему государству, нашим людям удалось ликвидировать часть последствий такого российского удара.

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