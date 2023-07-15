О проблемах с закупкой военной техники у Москвы стало известно из заявления командующего ВВС Ирана бригадного генерала Хамида Вахеди.

Россия не поставила Ирану крупную партию истребителей Су-35, которую Тегеран полностью оплатил и ожидал получить в 2023 году.

Как пишет Bourse & Bazaar со ссылкой на осведомленные в вопросе источники, Тегеран заказал 50 истребителей у Москвы еще во время второго президентского срока Хасана Рухани, который закончился в 2021 году. Тогда Россия обещала выполнить контракт в 2023 году. Однако теперь ни один из источников среди иранских чиновников не ожидает, что Москва сдержит слово.

О проблемах с закупкой военной техники у Москвы стало известно из заявления командующего ВВС Ирана бригадного генерала Хамида Вахеди.

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"Что касается закупки истребителей Су-35 [у России], они нам нужны, но мы не знаем, когда они поступят в нашу эскадрилью", - сказал Вахеди в интервью государственному телевидению.

Новые истребители необходимы Тегерану для обновления парка ВВС, который в основном состоит из американских самолетов, находившихся на вооружении еще до революции 1979 года.

Отношения России и Ирана - подробности

Иран поставлял России не только дроны-камикадхе, боеприпасы, но и порох для реактивных снарядов и стволов для 122-мм гаубиц Д-30 и 125-мм для танков Т-72, сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко со ссылкой на информации в открытых источниках.

Россия усомнилась в территориальной целостности Ирана. Иран выразил протест против оспаривания права собственности на острова в Заливе и попросил Россию "исправить свою позицию" по этому вопросу.

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