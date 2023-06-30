РФ испытывает проблемы с производством боеприпасов, отметил эксперт.

Иран поставлял России не только боеприпасы, но и порох для реактивных снарядов и стволов для 122-мм гаубиц Д-30 и 125-мм для танков Т-72, сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко со ссылкой на информации в открытых источниках.

"Это подтверждает ранее озвученную информацию о том, что Россия испытывает проблемы с производством боеприпасов, в том числе из-за отсутствия пороха, а также заменой отработавших свой ресурс стволов из-за, опять-таки, проблем с их производством", - отметил он.

По его словам, все это делает Иран главным союзником России в войне против Украины.

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До этого эксперт сообщил, что Иран расширил номенклатуру поставок в Россию:

"Помимо: БПЛА: Mohajer-6, Shahed-131, Shahed-136; авиабомбы: Ghaem-5; шлемы: NIJ II; бронежилеты: Rouin-3; ПТРК: Dehlaviyeh; подтверждается поставка 152-мм выстрелов для Д-20 и 122-мм для Д-30".

Иран поставляет России оружие - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что кремлевский диктатор Владимир Путин заручился поддержкой со стороны президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси в связи с неудавшимся госпереворотом в РФ 24 июня. Соответствующую поддержку лидер Ирана выразил в рамках переговоров с российским диктатором 26 июня.

Ранее представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что рейсы из Ирана в Россию стали регулярными, не исключено, что оружие доставляют по морю. Отвечая на вопрос относительно запасов дронов иранского производства у россиян, и уменьшились ли они, Игнат заметил, что "рейсы из Ирана стали, к сожалению, регулярными".