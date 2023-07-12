Иран выразил протест против оспаривания права собственности на острова в Заливе и попросил Россию "исправить свою позицию" по этому вопросу.

Власти Ирана призвала российского посла в среду скорректировать позицию по иранским островам в конце шестого совместного министерского заседания Стратегического диалога между Советом сотрудничества Персидского залива и Российской Федерацией в Москве.

Как сообщает The Islamic Republic News Agency, 10 июля в Москве состоялось заседание Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Залива. В совместном заявлении подчеркивалось, что "ОАЭ поддерживают все мирные усилия, включая попытку достичь мирного урегулирования спора с Ираном по поводу островов Большой Томб, Малый Томб и Абу Муса".

Причиной, по которой вызвали посла РФ в Иране в МИД, стало совместное заявление России со странами арабских государств Залива, в котором ставится под сомнение принадлежность Ирана трех островов в вышеупомянутом заливе.

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Иран выразил протест против оспаривания права собственности на острова в заливе и попросил Россию "исправить свою позицию" по этому вопросу, отметив, что эти острова "навсегда принадлежат Ирану" и подобные заявления "противоречат дружеским отношениям между Ираном и его соседями".

Отношения России и Ирана - детали

Иран поставлял России не только боеприпасы, но и порох для реактивных снарядов и стволов для 122-мм гаубиц Д-30 и 125-мм для танков Т-72, сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко со ссылкой на информации в открытых источниках.

Из-за раздора между Кремлем и Евгением Пригожиным Москва может резко ослабить свое влияние в Сирии, которая перейдет под влияние Ирана.

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