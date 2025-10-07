Пока точно неизвестно, что решил Трамп относительно поставок Украине этих ракет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "принял решение" о продаже ракет большой дальности "Томагавк" странам НАТО для их поставки для Украины. В то же время, как сообщил источник Axios, близкий к украинскому правительству, представители администрации американского лидера обеспокоены относительно того, смогут ли США контролировать использование этих ракет Украиной после их приобретения странами НАТО.

Известно, что в Киеве уверяют, что ракеты "Томагавк" дадут Украине возможность атаковать военные цели в глубине территории РФ и помогут сдержать российского диктатора Владимира Путина, а также заставят его сесть за стол переговоров.

"Я практически принял решение", - подчеркнул Трамп, когда у него спросили, принял ли он решение о поставках этих ракет.

Видео дня

В то же время он добавил, что хочет знать, что украинцы планируют делать с ракетами, прежде чем поставлять их.

"Куда они их отправляют, я думаю, я должен буду задать этот вопрос. Я бы задавал некоторые вопросы. Я не хочу эскалации", - отметил президент США.

В свою очередь украинский чиновник и источник, близкий к украинскому правительству, говорят, что не знают, какое именно решение принял Трамп.

Известно, что Путин заявил, что поставки ракет "Томагавк" Украине станет "совершенно новым, качественно новым этапом эскалации". По его словам, Украина не сможет использовать ракеты без прямого участия США, в результате чего произойдет прямая конфронтация между Америкой и Россией, что уничтожит любой позитивный прогресс в отношениях между странами.

Поставка Украине ракет "Томагавк" - последние новости

Ранее народный депутат Украины Егор Чернев отметил, что поступление "Томагавков" будет постепенным. Он считает, что США не позволят Украине сразу ими стрелять после поставки.

"Если же Путин и после этого не пойдет на переговоры - радиус сможем немного увеличить, а поставки немного возрастут. Радиус применения и объемы поставок ракет будут увеличиваться по мере того, как Путин будет продолжать эскалацию войны. И, наконец, только через некоторое время все ограничения будут сняты, кроме, возможно, ударов по кремлю и непосредственно по Путину", - пояснил Чернев.

В то же время в ISW оценили, куда могут достать ракеты "Томагавк". По словам аналитиков, такие ракеты позволили бы Украине нанести значительный ущерб или даже уничтожить - ключевые военные объекты в России, такие как завод беспилотников "Шахед" в Елабуге, Республика Татарстан, или авиабаза Энгельс-2 в Саратовской области, с которой Россия запускает стратегические бомбардировщики.

"По оценкам ISW, в радиусе действия 2500-километровой версии "Томагавк" находится не менее 1945 российских военных объектов, а в радиусе действия 1600-километровой версии - не менее 1655. Украина, вероятно, может значительно ослабить боеспособность России на передовой, нацелившись на уязвимую подгруппу тыловых зон, которые обеспечивают и поддерживают российские операции", - добавили эксперты.

