Чернев считает, что поставки ракет Украине станут своеобразным давлением на Путина.

Сначала Украине могут быть предоставлены США ракеты "Томагавк" в количестве несколько штук или пару десятков, но стрелять ими сразу не позволят. Об этом написал народный депутат Украины Егор Чернев в Facebook.

"Относительно решения Трампа (речь идет о президенте США Дональде Трампе - УНИАН) предоставить нам "Томагавки" - все будет не так быстро, как хотелось. Потому что это, прежде всего, средство давления на Путина и попытки заставить его пойти на переговоры, и только потом - усиление наших военных возможностей", - отмечает он.

Он отмечает, что Трамп не случайно говорит не четко относительно принятия решения и что хочет уточнить, как эти ракеты будут использоваться. По его словам, таким образом президент США показывает, что может передумать и не поставлять, может поставлять, но не позволить использовать или может позволить использовать только по конкретным целям.

Видео дня

"На каждом из этих этапов Путину дается возможность отступить и пойти на переговоры. А потому скорее всего поставки и использование ракет будет очень постепенным. Сначала ракеты нам дадут, но несколько штук, или пару десятков, но стрелять ими сразу не позволят и посмотрят за реакцией Кремля", - считает Чернев.

Он пишет, что если реакции Кремля не будет, то Украина сможет ударить несколькими ракетами по российскому приграничью. Нардеп добавил:

"Если же Путин и после этого не пойдет на переговоры - радиус сможем немного увеличить, а поставки немного возрастут. Радиус применения и объемы поставок ракет будут увеличиваться по мере того, как Путин будет продолжать эскалацию войны. И, наконец, только через некоторое время все ограничения будут сняты, кроме, возможно, ударов по кремлю и непосредственно по Путину".

При этом отмечает, что эта эпопея с ракетами Томагавк может занять минимум несколько месяцев.

"Но это уже реальное давление и реальный аргумент", - отметил Чернев.

Ракеты "Томагавк" для Украины

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп намекнул журналистам, что он все же решил передать Украине ракеты "Томагавк". Он сказал, что "вроде как принял решение, в целом, если подумать", но еще хочет выяснить, что куда украинцы эти ракеты направят.

При этом, Трамп опять же высказал мнение, что война в Украине не должна была бы вообще начинаться. Трамп считает, что обе стороны приняли очень плохое решение.

Вас также могут заинтересовать новости: