Завтра на Аляске состоится первая с 2019 года личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. А как показывает опыт, на такие встречи Трамп всегда приходит неподготовленным, тогда как Путин наоборот всегда тщательно к ним готовится. Об этом в интервью "Телеграфу" заявил советник президента США в первой администрации Трампа Джон Болтон.

Он отметил, что Трамп может думать, что на встрече с Путиным они просто "обменяются мнениями", а не будут вести переговоры. Однако на самом деле это то же самое.

Болтон не исключает, что Путин действительно может согласиться на прекращение огня в Украине, но вопрос в том - на каких условиях.

"Если будет прекращение огня вдоль действующей линии контроля, а затем начнутся переговоры, это может стать новой границей между Украиной и Россией - так же как это произошло после начала переговоров о перемирии в Корее 1953 года. И это до сих пор граница между Северной и Южной Кореей. Понятно, что с точки зрения Украины это не является хорошим результатом", - отметил Болтон.

Также бывшего советника Трампа беспокоит присутствие Стива Уиткоффа на переговорах на Аляске. Этот человек вызвал определенный хаос в мировой политике, когда неправильно истолковал слова Путина во время их общения в Москве неделю назад.

"Поэтому может произойти что угодно. Гарантий нет. Это типичная встреча в стиле Трампа", - говорит Болтон.

По его мнению, Путин способен вернуть Трампа под свое влияние, и это будет его главной целью на Аляске.

Как писал УНИАН, по словам госсекретаря США Марко Рубио, во время переговоров на Аляске Трамп попытается склонить Путина к прекращению огня на фронте в Украине.

По данным источников британского издания The Telegraph, чтобы уговорить Путина, Трамп предложит ему не только украинские полезные ископаемые на оккупированном Донбассе, но даже ресурсы Берингова пролива, отделяющего Чукотку от Аляски.

