Россияне говорят, что их не слышат.

Кремль рассматривает завтрашнюю встречу лидеров США и России на Аляске как возможность перезагрузить отношения между двумя странами. Об этом в комментарии CNN заявил спецпредставитель президента РФ по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев.

"Я считаю, что диалог очень важен, и я считаю, что это очень позитивная встреча для мира, потому что во времена администрации Байдена диалога не было, поэтому я считаю очень важным, чтобы услышали позицию России напрямую", - сказал Дмитриев, отвечая на вопрос об ожиданиях России от завтрашней встречи.

Как отмечает CNN, Дмитриев был ключевым игроком в диалоге России с администрацией Трампа. Он также прибудет на Аляску в составе российской делегации, что CNN расценивают как потенциальную возможность заключения определенных экономических соглашений между Вашингтоном и Москвой.

"Существует много недоразумений, дезинформации относительно российской позиции. Это также шанс определенным образом перезагрузить отношения между США и Россией, если встреча пройдет хорошо", - добавил Дмитриев.

Трамп попытается подкупить Путина на Аляске

Как писал УНИАН, одним из главных консультантов Дональда Трампа перед встречей с Путиным на Аляске является министр финансов США Скотт Бессент. Это может указывать на то, что экономическим вопросам будет уделено значительную часть встречи.

Британское издание The Telegraph пишет, что Трамп, вероятно, попытается выторговать у Путина прекращение войны, предложив взамен доступ к природным ресурсам на Аляске и на Донбассе, а также ослабление санкций.

