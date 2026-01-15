CNN назвало потенциальные цели для ударов США по Ирану: какое оружие могут применить

В частности, Вашингтон может ударить по кошелькам иранских лидеров.

В прошлом году, когда Соединенные Штаты Америки нанесли удары по ядерным объектам Ирана, администрация Дональда Трампа рекламировала это как одно из своих крупнейших военных достижений. Тогда бомбардировщики B-2 ВВС США сбросили 14 крупнейших в мире бомб, поразив две иранские ядерные установки.

Сейчас на фоне масштабных протестов, охвативших Иран, Трамп снова угрожает нанести удары по территории страны. CNN пишет, что, по мнению аналитиков, атака в поддержку протестующих должна быть сосредоточена на ряде командных центров и других объектов, связанных с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Целями также могут стать связанные с КСИР силы Басидж и иранская полиция.

Однако расположение командных центров в густонаселенных районах означает, что есть риск гибели гражданских лиц, которых Трамп пытается поддержать, считают аналитики. И убийство гражданских может иметь обратный эффект.

Так, аналитик из Гавайев Карл Шустер, бывший капитан ВМС США, говорит, что любая атака, в ходе которой даже непреднамеренно будет нанесен ущерб гражданским, рискует оттолкнуть "диссидентов, которых объединяет только ненависть к режиму".

"Потери делают нас иностранным государством, которое пытается подавить, доминировать над Ираном, а не освободительной силой", – пояснил он.

На что еще могут нацелиться США в Иране?

Приглашенный научный сотрудник Института Азии Гриффита в Австралии Питер Лейтон также поддержал предостережение относительно возможных жертв среди гражданского населения. В то же время он отметил, что у Вашингтона в распоряжении есть разные цели. В частности, уязвимым может быть высшее руководство Ирана, однако они кое-чему научились во время прошлых атак США по стране.

Шустер также заявил, что лидеры Ирана осознали "необходимость рассеяться и скрыть то, что для них важно. Мы показали, что можем поразить все, что найдем".

Лейтон считает, что сигналом могли бы стать удары по домам лидеров режима. Хотя ценность с военной точки зрения будет небольшой, но "это действительно театральный жест в пользу протестующих".

"Руководство и КСИР имеют целый ряд коммерческих предприятий и предприятий, приносящих прибыль, по всей стране. Следует атаковать конкретные объекты, которые имеют финансовое значение для них как для отдельных лиц и их семей", – объясняет Лейтон, отметив, что до двух третей ВВП страны контролирует КСИР.

Хотя, как отметил Шустер, между КСИР и высшим руководством Ирана есть определенное пространство:

"Цель состоит в том, чтобы руководство и рядовые члены КСИР больше беспокоились о собственном выживании, чем о выживании режима".

Какое оружие могут применить США во время атаки по Ирану

По мнению аналитиков, хотя в прошлый раз были задействованы бомбардировщики B-2, во время вероятного удара более подходящими будут другие средства в арсенале США. К примеру, с морских носителей могут быть запущены ракеты "Томагавк", что минимизирует риск потерь со стороны США.

Еще одним вариантом называют использование крылатых ракет JASSM с дальностью полета до 1000 километров. Запустить ее могут различные носители, включая истребители F-15, F-16 и F-35, бомбардировщики B-1, B-2 и B-52, а также истребители F/A-18 ВМС США. Не исключено и использование беспилотников.

"Маловероятно, что самолеты с экипажем будут сбрасывать боеприпасы малой дальности или бомбы свободного падения, поскольку это, вероятно, будет оценено как слишком рискованное", – сказал Лейтон.

По его мнению, какой бы метод для удара по Ирану ни выбрала администрация Трампа, он будет "драматичным" и быстрым:

"Администрация любит театр. Это означает драматические, привлекательные для СМИ, громкие события. Администрация любит кратковременные рейды, которые предполагают наименьший риск для американских войск, принимающих в них участие".

Самой простой и безопасной целью эксперт называет нефтяные объекты Ирана в Персидском заливе. Удар по ним может нанести Ирану экономический ущерб в средне- и долгосрочной перспективе.

Протесты в Иране

Иран охватили масштабные протесты на фоне рекордного падения валюты и других экономических проблем. Во время беспорядков погибли более 2 тысяч человек. Сообщается, что среди них есть и несовершеннолетние.

СМИ писали, что в ближайшие 24 часа США могут начать военную операцию против Ирана. Такие угрозы не раз озвучивал Дональд Трамп. Пентагон уже приказал своим военным в регионе подготовиться к возможным ударам Ирана в ответ. Ночью 15 января Иран закрыл воздушное пространство. Тем временем многие страны советуют своим гражданам воздержаться от поездок в регион.

