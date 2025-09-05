Бывший президент США перенес ту же процедуру, которую его жена Джилл Байден сделала в 2023 году.

Бывший президент США Джо Байден прошел процедуру по удалению раковых клеток с лба. Ему сделали операцию Мооса — это метод, при котором ткань удаляется до тех пор, пока на коже не останется следов рака, подтвердила его пресс-секретарь. Жене Байдена, Джилл, такую же операцию сделали в 2023 году над правым глазом.

Ранее в интернете было опубликовало видео, где 82-летний Байден выходит из церкви в Делавэре с перевязанным шрамом на лбу. The Times сообщает, что это не первый его контакт с раком. Еще до того, как он стал президентом, у него удаляли немеланомные виды рака кожи. В феврале 2023 года ему удалили базальноклеточную карциному с груди, а в мае этого года он объявил, что у него обнаружили агрессивную форму рака предстательной железы (простаты), которая распространилась на кости.

"Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что становимся сильнее именно там, где были сломаны. Спасибо, что поднимаете нас своей любовью и поддержкой", — написал он тогда в X (Twitter).

Ситуация с онкологией в семье Байдена

В июне, во время первых публичных заявлений после раскрытия диагноза, Байден сказал, что он "оптимистичен". Также он отметил, что "чувствует себя хорошо" после начала лечения, которое включает ежедневный прием таблеток.

"Ожидания такие, что мы сможем это победить… рак не затронул ни один орган. Мои кости крепкие. Болезнь не проникла дальше, так что я чувствую себя хорошо", — сказал Байден журналистам после памятной церемонии в Делавэре в День поминовения.

Он добавил, что работает "с одним из лучших хирургов в мире", который сам ранее столкнулся с тем же типом рака. В момент постановки диагноза Байден получил показатель Глисона 9.

Шкала Глисона используется для оценки опухолей предстательной железы по степени агрессивности клеток под микроскопом. Баллы 9 и 10 считаются наиболее агрессивными.

Также стоит упомянуть, что старший сын Байдена, Бо, умер от глиобластомы в возрасте 46 лет в 2015 году, когда Байден был вице-президентом при Бараке Обаме.

