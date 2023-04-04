Посол США в ООН допустила, что в воремя председательства Россия будет искать возможность распространить свою дезинформацию.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд высказала свою озабоченность по поводу влияния России и Китая в мире.

Американский дипломат сообщила "Голосу Америки", что во время главенствования РФ в Совбезе ООН в апреле США будут взаимодействовать с ней по ряду вопросов, но в данный момент отдельная встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым не планируется.

Отвечая на вопрос о связях Кремля с Венесуэлой и режимом Ортеги и Мурильо в Никарагуа Томас-Гринфилд сказала: "Это вызывает большую озабоченность".

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"Как можно заметить по результатам голосования в (Генеральной Ассамблее), это те страны, которые поддерживают РФ, – отметила дипломат. – Но они находятся не на той стороне, и им нужно это понять, потому что мир стоит на стороне Украины, мир выступает против России, и они должны увидеть..., что поддержка России – это проигрышная позиция".

Комментируя председательство РФ, Томас-Гринфилд сказала: "России вообще не должно быть в Совете Безопасности, но она является постоянным членом совета, и мы не можем это изменить".

Посол США в ООН отметила, что ожидаемо, Россия будет искать возможность распространить свою дезинформацию, особенно когда в Совбезе ООН будет российский министр иностранных дел Лавров.

Председательство РФ в ООН

С 1 апреля РФ целый месяц будет председательствовать в Совете Безопасности ООН. Это происходит в рамках обязательной ротации руководства, предусмотренной регламентом ООН.

Коментируя это положение вещей, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начало председательства РФ в Совете Безопасности ООН доказывает "полное банкротство таких институтов".

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