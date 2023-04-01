Государство-агрессор с разыскиваемым военным преступником во главе целый месяц будет главным по вопросам мира на Земле.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис жестко потроллил Россию, "поздравив" ее с началом председательства в Совете безопасности ООН.

В своем Твиттер дипломат напомнил про главный лозунг текущей войны - о курсе следования "русского военного корабля", который довольно быстро выполнил поставленную задачу.

"Поздравляем Россию со вступлением на пост Председателя Совета Безопасности ООН! С нетерпением жду энергичных дискуссий по предложению Украины относительно назначения ваших военных кораблей", – написал Ландсбергис.

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Россия временно возглавила Совбез ООН – что известно

С 1 апреля Россия стала председателем Совета безопасности ООН. Это произошло в рамках обязательной ротации руководства, что предусмотрено регламентом организации. "У руля" ООН государство-агрессор простоит всего один месяц.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что Россия получила свое место в Совбезе ООН незаконно, следовательно председательство России в данной структуре можно считать "плохой шуткой".

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