Сегодня президент Украины ввел в действие санкции в отношении бывшего главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, а также еще сотен физических лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя введенные сегодня санкции против российских компаний и должностных лиц, подчеркнул, что Совет нацбезопасности и обороны Украины продолжит эту работу, ни один пособник террористов не избежит ответственности.

Об этом Зеленский заявил во время традиционного вечернего видеообращение.

"Подписал два указа о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию", - напомнил он.

Президент добавил, что речь идет о должностных лицах государства-агрессора и его ВПК, в частности о сотнях компаний, а также о коллаборантах.

"Речь идет о более чем 650 новых санкционных лицах. СНБО продолжит эту работу. И ни один из тех, кто помогает террористам, работает на них, поставляет или производит оружие для террора, – ни один не избежит ответственности", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства указал, что блокировка сообщников террора, изоляция государства-террориста, его поражение и судебные процессы – это то, что ожидает всех, кто начал и ведет войну против Украины и международного порядка.

Сегодня Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении в действие решений Совета нацбезопасности и обороны относительно применения санкций. Они введены сроком на 10 лет.

Первым указом санкции введены против 225 юридических лиц - российских предприятий, заводов и 33 физических лиц.

Кроме того, второй указ предусматривает применение санкций еще до 240 физических лиц, преимущественно граждан РФ, в том числе к экс-нардепу, экс-президенту компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву. В списке также экс-руководитель Управления МВД Украины в Черкасской области Владимир Липандин. Среди других подсанкционных есть и граждане Ирана.

Этим же указом санкции введены против 155 юридических лиц - российских предприятий, учреждений, в том числе военного направления. Есть в списке и иранская компания.

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