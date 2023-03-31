Постпред РФ в ООН Василий Небензя придумал новую "страшилку" о ядерных бомбах, которые страны тайно разместили на своей территории в сговоре с НАТО.

Постпред России в Совете безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя придумал новую "страшилку" о размещении ядерных бомб на территории Европы.

Он заявил о существовании тайных ядерных хранилищ Альянса, в которых военный блок собрал не менее 100-150 ядерных бомб. Об этом Небензя рассказал во время своего очередного доклада.

"По различным оценкам в рамках сотрудничества стран НАТО в Европе в ядерной сфере уже может быть размещено около 100-150 американских стратегических ядерных бомб, при чем, как модернизация этих запасов, так и потенциальных носителей ядерного оружия, лишь набирает обороты", - отметил постпред РФ.

По его словам, точное местонахождение американского ядерного оружия не раскрывается, но, скорее всего, его разместили сразу в 5 странах евразийского континента.

"Имеются сведения о том, что оно развернуто в Нидерландах, Бельгии, Италии, Германии и Турции", - сказал Небензя.

Он пригрозил, что РФ примет ответные шаги в военной сфере и упомянул президента Украины Владимира Зеленского, который якобы должен испугаться очередных угроз со стороны России.

Небензя заявил в ООН о "грязной" бомбе в Украине

Напомним, что постпред РФ в ООН Василий Небензя регулярно делает антиукраинские заявления на трибуне международной организации, пытаясь дискредитировать власть и армию Украины и оправдать преступления оккупантов в нашей стране.

Недавно на площадке ООН он также озвучил "фейк" о существовании "грязной" бомбы в Украине. По его словам, киевский режим якобы мог создать опасное оружие на тех объектах, которые не будет проверять МАГАТЭ.

Также аналогичную историю в октябре 2022 года "разгонял" глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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