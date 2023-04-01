Советник главы ОП считает, что шутки со страной-агрессором должны были давно закончиться.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал Совбез Организации Объединенных Наций (ООН) прекратить шутки с Россией и организовать против нее единогласный бойкот.

Подоляк указал, что нельзя позволить стране-террористке, которая своей агрессией против Украины нарушает фундаментальную статью 4 устава ООН, позволить свободно господствовать в Организации. Об этом он упомянул во время общенационального марафона.

"Это не просто шутка. Это определенные юридические действия. Это не шутка, это излом глобальной системы как таковой...", - сказал Подоляк.

В этом контексте советник главы ОП призвал страны Совбеза ООН организовать масштабный бойкот против РФ на протяжении всего апреля: "Это единственный механизм, чтобы поставить точку в этом нонсенсе", - подчеркнул Подоляк.

Как известно, с 1 апреля РФ начинает председательствовать в Совбезе ООН.

Россия отметилась новой угрозой на трибуне ООН

Напомним, что на днях постпред РФ в Совбезе ООН Василий Небензя отметился новой угрозой в отношении НАТО и стран ЕС.

Он пригрозил им устрашающим российским "ответом", придумав новую историю о размещении не менее 100-150 американских ядерных бомб на территории пяти стран Европы. По его словам, НАТО вступило в тайный сговор с Нидерландами, Бельгией, Италией, Германией и Турцией.

Как известно, украинские власти инициировали процесс исключения России из Совбеза ООН еще в 2022 году. Об этом 26 декабря сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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