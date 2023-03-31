ООНовцы сослались на договор между странами аж от 1955 года, когда Иран и США еще были в хороших отношениях.

Международный суд ООН частично удовлетворил иск Ирана к США касательно заморозки зарубежных активов Тегерана. Теперь Вашингтон должен выплатить компенсацию, сообщает пресс-служба ООН.

Суд пришел к выводу, что США, заморозив иранские зарубежные активы, нарушили свои обязательства по Договору о дружбе между странами аж от 1955 года. И хотя отношения между Ираном и США стали враждебными после Исламской революции 1979 года, США решили выйти из соглашения только в 2018 году – после многих пакетов введенных санкций.

Теперь Вашингтон должен выплатить Тегерану компенсацию за заморозку активов некоторых иранских компаний. Размер и порядок выплаты компенсаций страны должны решить между собой. Если они не смогут договориться в ближайшие два года, этот вопрос судьи рассмотрят отдельно.

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Отмечается, что решения Международного суда ООН являются обязательными к исполнению и не подлежат обжалованию. Правда, у суда нет никаких механизмов принуждения стран к исполнению этих решений. В прошлом как США, так и сам Иран уже игнорировали другие решения Суда ООН.

Санкции против Ирана – последние новости

В Госдепе США заявили, что продолжат ограничивать Иран в его возможностях производить военные дроны. В то же время Вашингтон не считает, что ранее введенные санкции были неэффективными, раз Иран смог наладить выпуск этого оружия.

На прошлой неделе президент США Джо Байден пригрозил Ирану новыми проблемами после того, как проиранские силы атаковали американскую базу в Сирии. В результате этого удара погиб один американский военнослужащий, еще пятеро ранены.

В марте стало известно, что Россия пообещала Ирану помочь с развитием его ядерной программы в обмен на поставки оружия. Тем самым Москва помогает Тегерану обходить международные санкции.

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