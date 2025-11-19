Работа австрийского художника стала ценнейшим произведением модерного искусства.

"Портрет Элизабет Ледерер" Густава Климта продали на первом аукционе Sotheby's в здании Бройера в Нью-Йорке за 236,4 млн долларов. Как пишет Axios, об этом объявили представители аукционного дома.

Говорится, что работа австрийского художника стала "самым ценным произведением современного искусства" и вторым самым дорогим лотом, когда-либо проданным на аукционе.

За полотно высотой почти два метра соревновались шесть участников торгов. Аукцион длился около 19 минут, и цена стремительно превысила предварительную оценку в 150 млн долларов. Климт создал портрет в 1914-1916 годах - на нем изображена Элизабет Ледерер, дочь его меценатов. На "модели" - роскошный императорский китайский драконий наряд.

История потери и спасения

Во время Второй мировой войны картина была конфискована нацистами. Однако, как подчеркнули в Sotheby's, полотно "едва избежало судьбы других работ Климта из коллекции Ледереров, которые также были изъяты, но в конце концов уничтожены во время пожара в конце войны".

Другие аукционы

Напомним, на аукционе в Польше за 350 900 злотых продали банкноту номиналом 500 злотых времен восстания Костюшко. Это одна из самых редких банкнот, датируемая 1794 годом. Начальная цена лота составляла 150 000 злотых.

По словам специалистов, иногда в мире нумизматики набирает обороты "мода" на коллекционирование монет определенного года, серии или тех, что начинаются с определенного номера. Это является своеобразным шансом для рядового человека, который может случайно найти потенциальный лот в своем кошельке и заработать. Однако в жизни такое случается крайне редко. Например, в 2024 году банкнота номиналом 50 злотых серии AA 1994 года была продана за 3480 злотых.

