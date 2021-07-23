Среди "жертв" ошибки оказались крупные новостные сайты. Такие как Huffington Post, The Washington Post и New York Magazine.

Порносайт выкупил домен закрывшегося видеохостинга, в результате чего порноролики появилось на страницах крупных американских изданий.

Контент отобразился там, где были встроены эмбеды на обычные видео.

Среди "жертв" ошибки оказались крупные новостные сайты. Такие как Huffington Post, The Washington Post и New York Magazine, пишет tjournal со ссылкой на Vice.

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Сайт 5 Star Porn HD купил домен Vidme, видеосервиса, который планировал конкурировать с YouTube. Он заработал в 2014 году и закрылся в 2017 году. Срок действия его домена истек. Теперь любой эмбед vid.me перенаправляет на главную страницу порносайта.

Издания The Verge и Gizmodo рассказали, что тоже столкнулись с этой проблемой. Они, как и другие крупные сайты, уже убрали порноролики со своих страниц.

В Gizmodo считают, что отображение порно могло быть не технической ошибкой, а маркетинговым ходом 5 Star Porn HD, поскольку этот сайт "не выглядит особенно популярным". В компании не ответили на запрос журналистов.

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Автор: Иван Бойко