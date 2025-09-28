Также системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.

Во время массированной атаки РФ по Украине сегодня утром в Польше были задействованы военные самолёты для обеспечения безопасности своего воздушного пространства страны.

"Дежурные пары истребителей были подняты по тревоге, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности", — написало Оперативное командование Вооружённых сил Польши на странице в X.

Польские военные заявили, что причиной для этого стали удары российской "дальней авиации" по Украине.

"Эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к угрожаемым территориям", — говорится в сообщении.

Утренняя атака РФ по Украине - что известно

Сегодня Россия атаковала Украину множеством ракет и дронов. В столице в результате атаки значительные разрушения, известно о более 10 пострадавших и 4 погибших, среди них 12-летняя девочка.

В Киевской области в результате атаки пострадали 27 человек. В Петропавловской Борщаговке разрушена целая улица.

Также россияне ударили по Запорожью, пострадал 21 человек, среди них три ребенка.

