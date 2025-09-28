Произошло попадание в здание Института кардиологии, на месте обнаружены тела двух погибших.

Ночью россияне массированно атаковали Киев, в результате обстрела зафиксированы попадания в 15 локациях, в частности, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Соломенском, Святошинском Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах города. Об этом сообщает глава Киевской городской администрации Тимур Ткаченко и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным ГСЧС, в Соломенском районе произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Произошло возгорание на 3 и 4 этаже с частичным разрушением. Из-под завалов деблокировано тело 12-летней девочки. Спасены 3 человека, один человек травмирован. Также произошло попадание в здание Института кардиологии, на месте обнаружены тела двух погибших.

Ткаченко добавил, что на одной из локаций обнаружено тело погибшего, поэтому сейчас известно о 4 жертвах российской атаки.

Также в результате атаки произошло возгорание двухэтажного нежилого здания, был госпитализирован мужчина.

Кроме того, зафиксировано попадание в складское здание и частный жилой дом, из которого госпитализировали 2 пострадавших с острой реакцией на стресс.

В Голосеевском районе города произошло попадание в одноэтажный частный жилой дом. Произошло частичное разрушение крыши и стены здания. По другому адресу произошло повреждение и возгорание еще одного частного домовладения.

В Святошинском районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию, а в Днепровском районе произошло возгорание двух припаркованных автомобилей.

Также в Дарницком районе в результате обстрела повреждено здание детского учебного заведения.

Как отметил Ткаченко, по состоянию на сейчас более 15 локаций с повреждениями.

"У нас до десяти раненых точно подтверждено, несколько человек проверяем. Также, предварительно, известно о трех погибших, в том числе россияне убили 12-летнюю девочку. Это оперативная информация, могут быть уточнения. Одновременно поступают сообщения о новых вызовах и новых раненых", - сообщил он.

Удар РФ по Украине

Также утром россияне атаковали Запорожье. В одной из многоэтажек вспыхнул пожар.

По последней информации, 21 человек пострадал, в том числе три ребенка. Два человека в тяжелом состоянии.

